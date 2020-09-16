Должников – к ответу! 

Более 26 миллионов тенге взыскали с должников в ВКО.

С 8 по 10 сентября в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Оно направлено на обеспечение неотвратимости наказания за административные правонарушения, а также разъяснение гражданам норм действующего административного законодательства.

По информации пресс-службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, во время проведения мероприятия были созданы специальные мобильные группы.

За три дня рейда полицейскими региона взысканы административные штрафы с должников на общую сумму 26 миллионов тенге. Вместе с тем на специализированные стоянки за неисполнение постановлений должностных лиц сотрудниками ОВД водворено десять транспортных средств.

– Так, 30-летний житель областного центра управлял автомобилем марки Nissan и на протяжении нескольких месяцев уклонялся от уплаты штрафов на сумму более 75 тысяч тенге. В результате транспортное средство отправлено на штрафстоянку, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Напомним, в период с 23 по 26 июня текущего года во время проведения ОПМ «Борышкер» на территории области на специализированные стоянки за неисполнение постановлений должностных лиц органов внутренних дел водворено более 40 автомобилей, взыскано более 15 миллионов тенге.

Гульжан Естаева