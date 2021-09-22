Долгожительница из Урунхайки

Героиня этой публикации Федосья Нестеровна Скулкина прошла жизненный путь, вместивший самые трудные исторические эпохи общества.

Она является представителем поколения, на чьё детство пришлась Великая Отечественная война, а юность была посвящена послевоенным годам восстановления и подъёма после разрухи народного хозяйства страны.

Ветеран рассказала, что судьба распорядилась так, что она появилась на свет в пути, на Белке – есть такая гора в маркакольской части Курчумского района. Работать начала уже с малых лет. Поэтому, когда началась война и забрали на фронт мужчин села, вместе со сверстниками пошла помогать взрослым в колхозе. Детские руки жали серпами пшеницу, пололи сорняки, крутили колесо веялки на току…

Семье довелось жить в самых дальних сёлах – Владимировке (ныне Балыктыбулак), Орловке (Шанагаты), Сорвёнке (Бугымуиз). В 1957 году переехали в Урунхайку, где и осели. Здесь Федосью Нестеровну называют просто – баба Феня. С супругом, который трудился лесником, воспитали четверых сыновей и трёх дочерей. Отец и мать постарались привить им самые главные ценности, что они не растеряли на своём жизненном пути. Дети выбрали разные профессии, создали семьи и достойно продолжают семейный род.

Федосья Скулкина трудилась до пенсии в разных организациях, в числе которых были лесхоз и сельский клуб. В настоящее время баба Феня является долгожительницей Урунхайки: в следующем году ей исполнится 90 лет.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район