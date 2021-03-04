Долгожданный рассвет свободы 

Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина проводит онлайн-форум «Азаттық таңын аңсаған Алаш арыстары».

С 1 по 5 марта на платформе ZOOM у читателей библиотеки есть возможность пополнить свои знания о биографии деятелей движения «Алаш».

В частности, известные казахстанские учёные во время онлайн-лекций расскажут о видном общественном и государственном деятеле, лидере партии «Алаш» Алихане Букейханове, первом казахском профессоре-математике, общественном деятеле Алимхане Ермекове, юристе, публицисте Райымжане Марсекове. Также речь пойдёт об общественном деятеле, первом магистре права среди казахов Жакыпе Акбаеве и профессоре, первом докторе исторических наук из числа казахов Ермухане Бекмаханове.

Серия познавательных прямых эфиров началась с онлайн-встречи с доктором исторических наук Светланой Смагуловой на тему «Алты алаштың ардағы: Райымжан Мәрсекұлы». Она рассказала о жизни и деятельности участника движения «Алаш».

Райымжан Марсеков родился в 1877 году в Семипалатинской области. Окончил уездную русско-казахскую школу в Усть-Каменогорске, Омскую мужскую классическую гимназию, юридический факультет Императорского университета в Санкт-Петербурге.

Работал в Семипалатинском окружном суде, в судебной палате города Омска, был активным членом Семипалатинского отделения Западно-Сибирского отдела Русского географического общества и юристом-адвокатом.

Являлся одним из организаторов Семипалатинского областного съезда казахов, где его избрали делегатом от партии «Алаш» на Всероссийское учредительное собрание.

Кроме того, он принимал участие в организации газеты «Сарыарқа» в Семипалатинске и был одним из первых её редакторов.

В 1918–1919 годы Райым-жан Марсеков работал председателем Семипалатинского областного земского управления и принимал участие в создании армии «Алаш».

После роспуска правительства Алаш Орды, объявления Казахской автономии с 1920 года по июнь 1922 года работал инспектором в информационно-организационном отделе Семипалатинского губернского исполкома. Однако был отдалён от общественно-политической жизни и подвергнут гонениям. Так, в 1922 году Райымжан Марсеков был вынужден иммигрировать в Китай.

Сегодня одна из улиц Семея и средняя школа в Уланском районе носят имя известного государственного и политического деятеля.

– В своих трудах он поднимал актуальные для того времени проблемы. В том числе вопросы выборов, равенства женщин, земельный вопрос и другие. Райымжан Марсеков писал об этом в своих статьях в газетах «Дала уәлаяты», «Қазақ». Для него главным было решение этих проблем, – говорит Светлана Смагулова.

Доктор исторических наук отметила, что в скором времени будет издана её монография о Райымжане Марсекове.

Напомним, в рамках онлайн-форума также выступят кандидат исторических наук, доцент Канат Оскембаев, заведующая отделом областного историко-краеведческого музея города Семея Шынар Садыкова, кандидат исторических наук, доцент Амангельды Кашкымбаев и директор Научно-исследовательского института «Алаш» Султан-Хан Аккулы.

Гульжан Естаева