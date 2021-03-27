Долгожданный подарок семейчанам

В день весеннего равноденствия в Семее состоялось торжественное открытие новой мечети имени Абая.

Её строительство началось ещё в 2008 году. Возводить культовое здание начали турецкие инвесторы, которые из-за финансовых трудностей отказались продолжать работу над проектом, стоимость которого составляла на тот момент четыре миллиона долларов США.

В 2010 году на продолжение работ корпорация «Казахмыс» выделила 100 миллионов тенге, после строительство было заморожено, а сам проект неоднократно подвергался изменениям.

В 2018 году завершить строительство взялся предприниматель Дулат Тастекеев. На его собственные средства строительство возобновилось, и долгожданное открытие крупнейшего религиозного объекта в городе состоялось в праздничный день.

Новая четырёхминаретная мечеть названа в честь нашего великого земляка Абая Кунанбайулы. Здание рассчитано на 2 500 человек. Высота позолоченных башен составляет 37 метров. За благоустройство территории взялись власти Туркестана в рамках мероприятий в честь 175-летия Абая. Они выделили на этот проект 600 миллионов тенге. Благоустроено 47 тысяч квадратных метров, прилегающих к зданию мечети, строятся два надземных моста, которые позволят пешеходам беспрепятственно пересекать оживлённую кольцевую развязку, предусмотрена стоянка на 500 автомобилей, установлено 200 светильников.

В церемонии открытия приняли участие Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Тағанұлы, представители духовенства и городского руководства. Аким города Нурымбет Сактаганов поблагодарил всех причастных к строительству и поздравил семейчан с долгожданным открытием мечети. Поздравить горожан на церемонию открытия приехали и именитые гости – выдающийся поэт Мухтар Шаханов и актёр, режиссёр театра и кино Асанали Ашимов.

– Эта мечеть одна из великих мечетей. Дулат Тастекеев сделал большое дело. Это и есть выражение настоящего патриотизма – помогать родному народу. Поэтому хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Поздравляю всех с этим великим событием, – сказал Мухтар Шаханов.

– Сегодняшнее мероприятие совпало с праздничным днём. Для семейчан это большой праздник, поскольку строительство этой мечети длилось очень долго и на некоторое время приостанавливалось, – подчеркнул Наурызбай кажы Таганулы. – Благодаря Дулату Тастекееву строительство вновь возобновилось, и сегодня мы празднуем открытие. Благодарим всех, кто приехал сегодня. Поздравляю всех с этим замечательным праздником!

По словам Дулата Тастекеева, завершить строительство планировалось в августе прошлого года к 175-летию Абая. Но коррективы внесла пандемия коронавируса.

– Сегодня нас переполняют эмоции. Нам удалось довести начатое до конца, в день весеннего равноденствия мы празднуем открытие мечети. Это большая радость для меня и для всего Семея, поскольку люди ждали открытия этой мечети более десяти лет. Много подрядчиков сменилось за эти годы. Мы сами очень переживали за судьбу проекта и сегодня очень рады, что смогли внести посильный вклад в развитие города, – отметил меценат.

В ходе торжественной церемонии пять многодетных семей стали обладателями нового жилья, приобретённого за счёт благотворительного фонда «Зекет» при поддержке Духовного управления мусульман Казахстана. Семь семейчан получили гранты от Верховного муфтия на обучение.

В этот день в Семее открылась ещё одна мечеть – «Хаким Хазрат» на 400 мест в районе Дальней. Строительство её было начато в прошлом году. Мечеть имеет один минарет высотой 25 метров и два купола. При мечети также обустроена стоянка для автомобилей на 80 мест и библиотека.

Флора Левина

Фото автора

Семей