Долгожданный Наурыз

Отметить Наурыз мейрамы гостеприимно, радушно, весело и с пользой – таким лейтмотивом руководствуются организаторы праздничных мероприятий.

14 марта – в День приветствий началась череда праздничных мероприятий, посвящённых встрече главного праздника весны. В Семее его отметили горячими баурсаками и не менее горячими приветствиями представителей разных этносов.

Сотрудницы Центральной библиотечной системы Семея, облачившись в национальные костюмы, расшитые богатым орнаментом и узорами, с утра пораньше взялись за дело. Загодя поставленное и вызревшее тесто раскатали в толстые лепешки и вырезали аккуратные кружки. Осталось лишь пожарить их в кипящем масле – и пышные вкусные баурсаки готовы. С пылу, с жару, ими угостили всех прохожих на Центральной площади с пожеланиями добра, мира и благополучия.

А в городском Доме дружбы День приветствий отметили вместе с соседями – сотрудниками областного историко-краеведческого музея Семея. Но прежде чем пойти в гости, активисты казахского культурного центра «Айша биби» рассказали горожанам о традиционных женских и мужских головных уборах: это такия и зер такия, ак калпак и айыр калпак, борик, тымак, женские платки, кемешек и, конечно, свадебное саукеле – эти традиционные головные уборы носили казахи на протяжении всей своей жизни.

– С незапамятных времён отношение к головным уборам у казахов было совершенно особым. Сдёрнуть с головы человека шапку считалось оскорблением, а небрежно кинуть куда-нибудь свою – равносильно отречению от личного счастья и удачи. Всегда и всюду головные уборы снимали бережно, стараясь положить или повесить их на возвышении. Особенно ревностно следили за тем, чтобы они не оказались на полу или сиденье, а иначе считалось, что могут пострадать здоровье и благоденствие владельца, – рассказали знатоки национальных традиций.

После небольшой, но весьма познавательной лекции с демонстрацией национальных головных уборов, на семейском Арбате тепло и сердечно приветствовали прохожих – своих земляков, представителей всех этносов, в мире и согласии проживающих на казахстанской земле. Песни, приветствия друг другу и запоздавшей в этом году весне скрасили даже капризы погоды: несмотря на середину марта, в Семее навалило пушистые сугробы, каких не бывало даже в разгар нынешней зимы.

В уютном зале историко-краеведческого музея специально для дорогих гостей подготовили небольшой концерт, а в память о первом из дней Наурыза директор музея Кайрат Сабырбай подарил Дому дружбы уникальный фотоальбом «Ювелирное искусство Казахстана».

Именно так, почти по-родственному, будет в этом году отмечаться светлый праздник весны и обновления. Ведь из-за санитарно-эпидемиологических ограничений казахстанцы были лишены удовольствия отметить этот день, собираясь на площадях и за большим дастарханом, угощая и приветствуя друг друга с пожеланиями добра и света.

– Казахстан находится в «зелёной» зоне, разрешили отметить Наурыз по сложившейся за годы независимости традиции – массовыми гуляньями с концертами и выставками. Однако ограничения всё же есть, а потому в юртах мы попросили хозяев отказаться от организации богатых дастарханов, ломящихся от яств национальной кухни. Однако баурсаки и наурыз коже – символы Наурыза – будут для всех желающих. Эти заботы взяли на себя городские предприниматели, – рассказал заместитель акима Семея Айдар Садырбаев.

Кроме того, установят дастархан дружбы, где будут угощать национальными блюдами всех желающих. На Центральной площади установят знаменитые ханские юрты, которые дожидались возможности предстать во всей красе перед жителями и гостями города. На площади планируют установить 10 юрт, одна из них представит собой образец этнографического убранства казахской национальной юрты. Остальные планируют оформить в различной тематике, посвятив юбилейным датам и выдающимся личностям. Кроме того, на площади будет работать Город мастеров, организуют детские и спортивные площадки с играми, песнями и спортивными состязаниями.

По традиции праздничные юрточные городки будут организованы на привокзальной площади, на площади Ауэзова, перед ТД «Коктем» и на Силикатном посёлке. Все праздничные мероприятия стартуют одновременно 22 марта, в 11 часов.

Празднично, но без излишеств, можно сказать, адресно, проходит эта праздничная неделя. Начиная с 14 марта, каждый день посвящён какой-то праздничной тематике. Так, 15 марта – это День природы, 16 марта – День памяти предков и благословения, 17 марта – День истории, 18 марта – День добрых дел, 19 марта – День спорта и мастерства, 20 марта – День мудрости и знаний, 21 марта – День национальной кухни, 22 марта – Наурыз мейрамы и 23 марта – День почтения.

– 2022 год – Год детей, поэтому в эти дни мы хотим уделить им максимальное внимание. Праздничные мероприятия будут организованы в школах и детских садах, детском доме и интернатах, а также в домах тех детей, которые не могут посещать школы и садики. С подарками и поздравлениями к ним придут наши артисты, самодеятельные ансамбли и волонтёрские организации. Конечно, без внимания не останутся и представители старшего поколения, – поделился Айдар Садырбаев.

В один из праздничных дней волонтёры намерены выехать в соседний Озёрский сельский округ, чтобы вместе, всем миром, очистить от снега, льда и мусора многочисленные родники и источники, протекающие в бору и впадающие в могучий Иртыш.

Екатерина Гуляева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Семей