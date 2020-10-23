Долгожданная встреча 

Русский драматический театр имени Ф. М. Достоевского открыл новый театральный сезон – 17 и 18 октября при аншлаге прошли показы премьерного музыкально-поэ-тического спектакля «Слова назидания…», поставленного режиссёром театра имени Абая Айдыном Салбаном.

В постановке занята вся труппа, а его форма – дань современному театру, где важны не только слова, но пластика, звук и свет. Она стала настоящим подарком семейчанам и гостям города к 175-летию нашего великого земляка Абая Кунанбайулы.

– Это взгляд нового поколения на мудрость, гениальность Абая, – пояснил выбор темы для новой премьеры директор русского драматического театра Яков Горельников. – Зритель, придя в театр, в очередной раз убедился в актуальности идей мыслителя. Всё, что сейчас происходит вокруг нас в мире: война и мир, радость и злоба, человеколюбие и ненависть – всё это уже описано, прочувствовано Абаем в его произведениях. Абай и сейчас, в XXI веке, интересен миру, ему есть что сказать, Айдын Салбан с энтузиазмом воспринял приглашение коллег. – Абай, на мой взгляд, в своих произведениях всегда говорит о тех качествах, которые помогают человеку оставаться Человеком. Это Разум, Воля, Сердце. Эти три вещи всю жизнь ведут человека к чему-то… Хочется верить, к хорошему! В нашем спектакле мы говорим на общечеловеческие темы. Ведь не только в нашей Степи, во всем мире – там, где Разум, Воля и Сердце не вместе, большие проблемы: катаклизмы, войны, конфликты, – считает режиссёр.

Для посетителей храма Мельпомены первый визит был сродни экскурсии-сюрпризу – ведь здание театра очень сильно преобразилось в результате капитального ремонта, здесь установлена новая световая и звуковая аппаратура, обновлён интерьер.

Артисты на карантине готовились индивидуально, встречались онлайн. А последний месяц – и офлайн в театре.

Отголоском карантина и продолжающейся в мире пандемии стало выполненное санитарное требование – не более 50 зрителей в зале. Но главное, что такие встречи в принципе стали возможны.

– Как же я рада, что оказалась в числе этих 50 счастливчиков. Я безумно соскучилась по театру, его волшебству и атмосфере! – поделилась впечатлениями постоянная зрительница Галина. – Чувствовалось, что каждый и актёр, и контролёр, и гардеробщица тоже соскучились по нам, зрителям. От каждого я почувствовала отдачу. Большое вам спасибо за ваш труд!

Уже раскуплены билеты и на следующую премьеру русской драмы в Семее, которая назначена на 23-24 октября – по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Режиссёр уже знаком зрителю – это наш земляк, а ныне петербуржец Рача Махатаев.

– Сразу скажу, что спектакль получился неожиданным, абсолютно новым и свежим. Для самого Рачи это проба новой формы, которую он раньше не применял. Думаю, постановка затронет сердца зрителей, – поделился Яков Вениаминович.

«Завтра была война» – повесть не столько о войне, сколько о юности, о девушках и парнях. Подростках, которым пришлось принимать недетские решения и совершать взрослые поступки. Это история о взрослении и нравственном выборе, настоящей дружбе и первой любви.

Тема Великой Отечественной войны и судьба того поколения получила интересное переосмысление в постановке молодого талантливого режиссёра Рачи Махатаева («Ревизор», «Сиротливый Запад»), который сделал повесть актуальной и близкой для нынешнего поколения Z.

Флора Левина

Владимир Прокопенко

Семей