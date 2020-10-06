Долго ждут на берегу

Населённые пункты Балыкшинского сельского округа Курчумского района расположены на берегу озера Зайсан. Казалось, рядом море пресной воды, но проблема обеспеченности этим жизненно важным ресурсом населения побережья долгие годы не находит своего решения. Причём она далеко не единственная.

В 2012 году Аксуат, Жолнускау и Аманат были включены в республиканскую программу «Ақ булақ», призванную дать отдалённым сёлам страны чистую воду. Она, по решению модераторов программы, должна была прийти из глубинных скважин. Сказано – сделано: последние были пробурены на новых водозаборах, появившихся в трёх селах, установлены насосное оборудование и система фильтров. Кроме этого, протянуты нитки водопроводов, подключённых к новым колонкам. Однако радость семей рыбаков была недолгой: новые водопроводы работали с перебоями, а то и вовсе отключались.

Как выяснилось, самый нижний уровень скважин приходился на горизонт с обильным песком. Поэтому вода наверх шла насыщенная песком, вследствие чего быстро забивались фильтры и перегорали подающие насосы. Только в селе Аксуат за минувшие восемь лет их сменили больше 20… Надо отметить, каждый насос, как и фильтр, стоит немалых денег. К тому же за ними нужно ехать за многие километры, закупить, привезти, установить. В последующем, спустя недолгое время, приходилось всё начинать с начала…

По информации вновь назначенного акима Балыкшинского сельского округа Ержана Тлеубаева, в настоящее время в селе Аксуат глубинная скважина давно бездействует: перегорели насосы, забились фильтры. Поэтому аксуатовцы вернулись к старой системе водозабора, непосредственно из озера Зайсан. Вода без всякой очистки, насосами закачивается в водопроводную систему, и местные жители набирают её из колонок во фляги и вёдра. Правда озёрную воду можно пить только после отстаивания и кипячения. Вот такая реальность, которая преследует людей рыбацкого побережья Зайсана десятки лет.

Однако есть и хорошие новости, их сообщил Ержан Тлеубаев: выделены 16 миллионов тенге из бюджета на бурение в селе Аксуат (административный центр округа) новой, более глубокой скважины, из которой пойдет лишённая песка, чистая вода. Причем реконструкцию водозабора планируется провести до конца текущего года. В поле внимания местной власти та же проблема в двух других сёлах сельского округа. Их население тоже оказалось в нелёгком положении: фильтры водозабора устарели, и вода из скважин идет с примесями, а значит, непригодная к употреблению. На приобретение новых фильтров для двух других сёл также выделены деньги: по 2,5 миллиона тенге на каждый водозабор. В следующем, 2021 году, в Жолнускау и Аманате будут также бурить новые, более глубокие скважины. Кроме этого, во всех трёх сёлах обновят существующие водопроводные сети и колонки.

В ряду наиболее актуальных проблем Балыкшинского сельского округа – отсутствие мобильной связи и интернета. В период карантинных мер эта проблема обострилась как никогда: страдают находящиеся на дистанционном обучении студенты вузов и колледжей. Согласно информации управляющей делами сельского округа Балжан Алимжановой, в Аксуате их 22, Жолнускау – 18 и Аманате – 16. В первом из этих сел, чтобы постигать знания, выполнять задания, ребята приходят в здание, где находится сельский ФАП. Только там есть интернет. Занять помещение медучреждения со своими ноутбуками и мобильниками студенты не могут, поэтому скромно сидят в коридорчике, где для удобства обучения им поставили стол. Точно так же выходят из положения студенты из Жолнускау. В Аманате им на помощь приходит местная школа: запускают во второй половине дня, когда нет занятий. В других школах округа этого сделать не могут, поскольку занятия в них идут в две смены.

Впрочем, первые шаги к решению проблемы сделаны: достигнута договоренность с ТОО «Кар-Тел» на установку мобильной связи и интернета в округе. Уже и отвод земельного участка в селе Аксуат сделан, но вот что-то не едут строители. По информации представителя «Кар-Тел», всё в процессе. На сроках работ сказалась пандемия: основные комплектующие узлы, детали закупаются в России и Китае, которые в период жёсткого карантина временно закрывали свои границы. В результате упущено драгоценное время. Сейчас основной объект установки – высотная вышка для села Аксуат – изготавливается в Алматы. Правда радиус покрытия интернетом составит шесть километров. Поэтому для двух других сёл округа необходимы свои установки. Как отметили в компании, до конца текущего года все сёла округа получат мобильную связь и интернет.

В администрации сельского округа тоже поделились хорошими новостями. К примеру, были капитально отремонтированы клубы Аксуата и Жолнускау. В последнем из названных сёл ожидается строительство новой школы. Ещё запланирован ремонт дороги, ведущей в это село. Протяжённость участка составит 19 километров. До этого времени дорога была из категории просёлочных, то есть без поверхностного покрытия. В недалекой перспективе её отсыплют гравием, и она перестанет раскисать после дождя. Есть у районной власти планы по строительству новых домов в Аксуате для семей, оказавшихся в опасной зоне из-за наступления озера. Об этой острой проблеме мы неоднократно рассказывали на страницах нашей газеты.

Впрочем, о планах можно говорить долго, но, как известно, хороши они, когда не остаются таковыми, а реализуются в срок, как и было обещано. Хочется верить, что в Балыкшинском сельском округе так и будет.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район