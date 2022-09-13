Доктор «у дома»

Новая поликлиника – Центр семейного здоровья – начала функционировать в Усть-Каменогорске.

В Восточном Казахстане планомерно решается вопрос загруженности поликлиник и обеспечения населения медицинской помощью шаговой доступности.

Центр семейного здоровья запущен на базе городской поликлиники № 1, которая расположена в динамично развивающемся районе Усть-Каменогорска.

Медицинская помощь прикреплённому взрослому и детскому населению (а это более 10 тысяч человек) будет оказываться в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.

Руководитель Управления здравоохранения ВКО Гульмира Сагидуллина, поздравляя горожан с открытием нового медучреждения, отметила, что один из важных критериев качества услуг здравоохранения – шаговая доступность.

– Открытие этой поликлиники позволит обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи населению прилегающих к ней улиц и микрорайонов. Оснащение современной медицинской техникой позволит пациентам проходить медицинский осмотр на должном уровне, – сказала руководитель облздрава.

В новом здании предусмотрено несколько функциональных зон. Это кабинеты для приёма детского и взрослого населения врачами общей практики, процедурный, прививочный и рентген кабинеты. В целях профилактики и диагностики заболеваний репродуктивной системы имеется кабинет акушерско-гинекологической помощи, который также оборудован по последнему слову техники.

Как отметила Гульмира Сагидуллина, прикрепление горожан к новому филиалу уже начато. Для этого, не дожидаясь прикрепительной кампании, можно обратиться в КГП «Поликлиника № 1 Усть-Каменогорска».

Открытие новой поликлиники стало долгожданным событием, особенно для жителей близлежащих улиц.

– Для меня, как мамы двоих маленьких детей, близость к поликлинике имеет огромное значение. Не нужно никуда ехать, ждать автобус, нанимать такси, теперь все врачи рядом. Здорово, что здесь есть узкие специалисты, прививочный кабинет, – поделилась своим мнением жительница Усть-Каменогорска Арай Турарқызы.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО