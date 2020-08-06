Доигровщик из Сербии

Волейбольный клуб «Алтай» пополнила сербская спортсменка.

Новый контракт был подписан с Сарой Лозо 1997 года рождения. Волейболистка с 14 лет в большом спорте. Карьера Сары началась в профессиональном клубе Viruza, где она отыграла около семи лет, пять из которых команда была чемпионом. Также она защищала честь молодёжной сборной Сербии на мировых первенствах, а последние два года провела в «Жетысу» из Талдыкоргана.

– Сара Лозо – узнаваемая спортсменка среди любителей казахстанского волейбола и не только, – отметил директор ВК «Алтай» Досжан Уалханов. – Это игрок топового уровня, и мы рады, что она пришла к нам в команду. От всей души желаем удачи!

В новом сезоне 2020/2021 Сара Лозо сыграет в «Алтае» под номером 22 на позиции доигровщика.

Камила Ботагамитова

ВК «Алтай»