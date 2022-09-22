Доигрались до Кубка

Воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы Алтая стали обладателями чемпионского титула по мини-футболу на XXI Международных Иссык-Кульских спортивных играх – 2022.

Спортивные соревнования, девиз которых – «Азия – регион содружества и мира», проводятся с 2001 года, и с каждым годом интерес к ним возрастает. В этом году участие в мероприятии приняли свыше двух с половиной тысяч спортсменов из Казахстана, Узбекистана, России, Таджикистана, Ирана, Швеции и Киргизии.

В программу игр были включены армрестлинг, стритбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, лёгкая атлетика, мини-футбол, мас-рестлинг, настольный теннис, плавание, конкурс «Батыр Иссык-Куля», перетягивание каната, перенос тяжести весом сто килограммов и национальная борьба, а также пляжные виды спорта и легкоатлетический забег среди мужчин и женщин.

Нешуточная борьба разыгралась среди команд по мини-футболу. В соревнованиях принимали участие 87 мужских и пять женских команд. В их числе – воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы города Алтая.

Отметим, что для наших землячек это не первый опыт участия в Международных Иссык-Кульских спортивных играх. Они уже успели громко заявить о себе: в 2018 году стали чемпионами. В 2019-м не хватило немного удачи – команда из Алтая сыграла со сборной Киргизии вничью, решающую роль сыграла разность мячей. Нашим спортсменкам досталось второе место.

В этом году они были серьёзно настроены на победу. Результат не заставил себя долго ждать. Юные футболистки блестяще обыграли своих соперников и дошли до финала, где встретились с хозяевами поля. Финальный матч получился напряжённым, соперники обыгрывали. Но в последние минуты наши спортсменки сумели вырвать победу и стали обладателями Кубка чемпиона со счётом 3:2.

– В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, это наша общая победа, – подчеркнул тренер команды Асхат Молдабаев. – Соревнования были масштабные, в них принимали участие представители нескольких стран. Наши спортсменки показали характер, мастерство и одержали победу в финальном матче со сборной Киргизии.

Но и на этом приятные новости для спортсменок из Алтая не закончились. Жюри признало футболистку Ксению Чехову лучшим игроком в своей возрастной категории. К слову, на соревнованиях именно она открыла счёт.

– В международных спортивных играх принимали участие опытные соперники из разных стран, – рассказала нападающая команды Ксения. – Шла напряжённая борьба, и наша команда смогла доказать, что мы лучшие.

В футбол Ксения пришла год назад из… художественной гимнастики. К слову, там она уже получила звание кандидата в мастера спорта. По её словам, на выбор повлияло желание попробовать свои силы в другом виде спорта, развиваться в новом направлении. Родители поддержали, и спустя короткое время не просто стала участницей международных состязаний, но и показала, что равных ей нет.

Ещё одна участница команды, нападающая Альбина Баясылова, поделилась, что в этот неженский вид спорта её привела семья. Сначала это были любительские матчи во дворе с друзьями, а лет пять назад она решила заниматься футболом профессионально.

– В нашей семье футбол любят все, – с улыбкой поделилась Альбина. – Мне этот вид спорта близок по духу. Я боевая, а это качество – неотъемлемая часть игры. Сейчас получаю профессию учителя английского языка и планирую работать по специальности. Правда, не исключаю возможности, что дополнительно выучусь на тренера.

Без сомнения, команда, в составе которой такие целеустремлённые спортсменки, ехала на XXI Международные Иссык-Кульские спортивные игры – 2022 с твёрдым желанием победить и прославить свою малую родину. И у них это получилось на сто процентов.

– Команда из Киргизии – достойные соперники, – отметила спортсменка. – Сначала они вели в счёте, но потом мы собрались, в нужный момент проявили командный дух и выиграли матч. Сразу же после игры мы начали друг друга обнимать, поздравлять с нашей общей победой. Некоторые игроки плакали от счастья. Это незабываемые впечатления! Конечно, огромная благодарность нашему тренеру – без него нам бы не удалось добиться такого высокого результата.

Юных чемпионок тепло встретили в родном городе. От имени акима района Алтай Ернара Мустафина их поздравила заместитель акима района Жанна Аскарова. Также спортсменкам вручили благодарственные письма и памятные подарки.

– Когда мы узнали о победе наших футболисток, сразу же начали делиться фото и видео друг с другом и публиковать посты в социальных сетях, – рассказала Жанна Аскарова. – Гордимся нашими землячками. Занимаясь спортом, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и прославляют родной район, область и в целом страну – Республику Казахстан.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ОВП района Алтай

Район Алтай