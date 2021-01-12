Доход Нацфонда по итогам 2020 года остался положительным

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 2020 год. О состоянии банковской сферы доложил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

По словам главы Нацбанка, в декабре 2020 года, несмотря на рекордное число заболевших COVID-19, на мировых рынках преобладали положительные настроения.

«Начало массовой вакцинации в развитых и крупных странах подало положительный сигнал для рынков, улучшив прогнозы восстановления экономической активности. Принятие дополнительного пакета стимулирования американской экономики на сумму $900 млрд оказало значительную поддержку фондовым и товарным рынкам», — сказал Е. Досаев.

Ключевые фондовые индексы завершили год со значительным ростом. Широкий индекс S&P 500 за декабрь 2020 прибавил 3,7%, индустриальный индекс Dow Jones – 3,3%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – 5,1%.

На этом фоне индекс доллара США демонстрировал понижательный тренд, на фоне чего стоимость золота подросла за месяц на 6,6% до $1893,1 за унцию.

По словам главы Нацбанка, неопределенность относительно темпов восстановления в 2021 году сохраняется на фоне рекордного количества регистрируемых больных и смертей в крупнейшей экономике Европы – Германии, а также зарегистрированного нового штамма вируса в Великобритании, который в январе т.г. распространился на другие континенты. Это привело к ужесточению ограничительных мер, что несет риски для восстановления мировой экономики.

«Индекс Global Composite PMI в декабре 2020 года немного снизился до 52,7 пункта с 53,1 в ноябре. Несмотря на ограничительные меры индекс деловой активности в ЕС в декабре вырос до 49,1 с 45,3. В то же время, индекс деловой активности в промышленности Китая за месяц снизился с 54,9 до 53 из-за замедления роста производства», — проинформировал Е. Досаев.

Консолидированный индекс деловой активности в Казахстане за декабрь 2020 года незначительно снизился с 49,4 до 49 в большей степени снизился за счет снижения деловой активности в строительстве, где показатель сократился с 52,5 до 49,5. В сфере услуг наблюдается снижение на 0,7 пункта до 48. В то же время, промышленность впервые с января 2020 года вышла в положительную зону, индекс поднялся с 49,6 до 50,3.

Общее снижение экономики Казахстана в 2020 году на 2,6% соответствует прогнозам Национального Банка на уровне 2,5-2,7%.

Годовая инфляция также сформировалась в соответствии с ожиданиями Национального Банка на уровне 7,0-7,5%, в конце 2020 года ускорившись до 7,5% в сравнении с 7,3% месяцем ранее.

Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары увеличился с 10,8% до 11,3% на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания (растительное масло, сахар, яйца).

Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,7% до 5,5% на фоне замедления роста цен на одежду и обувь до 4,8% (ноябрь – 5,2%).

Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 4,2% в связи с ростом цен на услуги общественного питания и гостиничного обслуживания.

Вместе с тем, в декабре 2020 года рост цен на нефть и повышение спроса на рисковые активы наряду с увеличенным внутренним предложением за счет продаж экспортерами иностранной валюты для осуществления налоговых выплат позволили обменному курсу тенге укрепиться на 1,0% с 425,07 до 420,91 тенге за $.

В целом, в 2020 году национальная валюта наряду с другими валютами развивающихся стран ослабла на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, который привел к выходу инвесторов из рисковых активов. Так, бразильский реал ослаб на 29%, турецкая лира — на 25%, а российский рубль — на 19,3%. Обменный курс тенге за 2020 год ослаб на 10% с 382,60 до 420,91 тенге за $.

Как подчеркнул Е. Досаев, обменному курсу тенге удалось закрыть год, значительно отыграв мартовское падение до 448,5 тенге благодаря улучшению внешних условий и принятому комплексу мер Национальным Банком совместно с Правительством.

По итогам торгов на бирже 11 января т.г. обменный курс составил 419,18 тенге за $, укрепившись с начала месяца еще на 0,4%.

Экспорт товаров сократился на 18,2% или на $7,9 млрд до $35,3 млрд в связи с падением экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров сократился на 9,6% или на $2,8 млрд до $26,4 млрд в результате сокращения ввоза инвестиционных и промежуточных товаров.

«Золотовалютные резервы на 31 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили $35,7 млрд, увеличившись за год на $6,7 млрд за счет роста портфеля золота на $4,7 млрд до $23,6 млрд в результате увеличения цены на золото. Активы в свободно конвертируемой валюте в составе золотовалютных резервов выросли на $2 млрд за счет притока средств в рамках компенсации от Карачаганакского Консорциума, займа Азиатского Банка Развития а также притока средств БВУ на валютные счета в Национальный Банк», — сообщил Е. Досаев.

Активы Национального фонда составили $58,7 млрд, снизившись за год на $3,1 млрд из-за превышения расходов над поступлениями на фоне реализации антикризисных мер и падения цен на нефть.

Несмотря на рыночную волатильность инвестиционный доход Нацфонда по итогам 2020 года остался положительным и составил $4,1 млрд или 7,5%.

Депозиты в банковской системе на конец ноября 2020 года составили 21,9 трлн тг, увеличившись с начала года на 15,3% в большей мере за счет роста тенговых вкладов.

Вклады в национальной валюте выросли на 23,1% до 13,3 трлн тг, валютные вклады – на 5,1% тг, составив 8,6 трлн тг на конец ноября т.г.

В результате, уровень долларизации депозитов снизился до 39,3% в ноябре 2020 года.

Кредиты с начала 2020 года увеличились на 5,6% до 14,65 трлн тг на конец ноября 2020 года в результате роста долгосрочных кредитов. Краткосрочные кредиты увеличились на 3% или 60,5 млрд тг до 2,1 трлн тг.

Кредитный портфель бизнеса с начала 2020 года увеличился на 1,2% до 7,29 трлн тг. Ставка по тенговым кредитам бизнеса составила 11,9% в ноябре 2020 года, в т.ч. по краткосрочным кредитам – 11,6%, по долгосрочным кредитам – 13,1%.

Кредиты населения с начала 2020 года увеличились на 10,5% до 7,36 трлн тг. В их структуре потребительские займы выросли на 3,2% до 4,3 трлн тг, ипотечные займы – на 27,8% до 2,3 трлн тг за счет реализации государственных программ.

Для поддержки экономики продолжается реализация антикризисных инициатив Главы Государства.

1. По Программе «Экономика простых вещей» по состоянию на 31 декабря 2020 года от предпринимателей поступили 1 373 заявки на сумму 1 трлн тг, из них банками одобрены 854 заявки на общую сумму 658,9 млрд тг, выданы 778 займов на сумму 516,2 млрд тг.

2. По Программе льготного кредитования субъектов предпринимательства, на 31 декабря 2020 года предпринимателями поданы 2 493 заявок на 612,5 млрд тг, из них одобрены 1 733 заявок на 474,6 млрд тг, выданы 5 158 займов на 528 млрд тг, из них 2 454 займа на 136 млрд тг за счет денег, поступивших с погашения ранее выданных займов.

Продолжается поддержка жилищного строительства за счет финансирования от Национального Банка.

1. По программе «7-20-25» на 30 декабря 2020 года получены 48 355 заявок на 567,3 млрд тг, одобрены 27 700 заявок на 326,2 млрд тг, из них выданы 22 169 займов на 258,7 млрд тг.

2. По рыночной ипотечной программе «Баспана Хит» на 30 декабря 2020 года получены 95 719 заявок на 868,6 млрд тг, одобрены 50 939 заявок на 457,4 млрд тг, выданы 42 166 займов на 370,1 млрд тг.

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