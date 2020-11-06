Добрые традиции 

Несмотря на все трудности и испытания, этот год стал новым витком в развитии волонтёрства в стране. В районах и городах ВКО успешно функционируют центры волонтёрского движения, которые объединяют молодёжь в стремлении быть полезными и научиться безвозмездно помогать другим.

По информации пресс-службы Дома дружбы – центра общественного согласия, волонтёры Ассамблеи народа Казахстана Дома дружбы Алтая помогли нескольким семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Команда добровольцев собственными силами собрала детскую и подростковую одежду и передала вещи двум семьям в городе Алтае и семье, проживающей в селе Тургусун.

– Каждый из членов нашей команды с любовью и заботой подбирал вещи для детей, – рассказывает руководитель Центра волонтёрского движения АНК района Алтай Ирина Тимофеева. – Убедившись, что вещей хватит на три семьи, мы вместе со специалистами отдела занятости отправились дарить подарки.

Помимо этого, на счету алтайских добровольцев бессчётное количество добрых дел. До начала пандемии волонтёры районного Дома дружбы были незаменимыми помощниками в проведении различных культурных мероприятий. По силам ребятам и экологическое направление – они принимали участие в субботнике по уборке территории больничного комплекса, очистили городской водоём, а в межсезонье кормили птиц.

Когда зимой в районе выпало рекордное количество снега, волонтёры АНК пришли на помощь одиноко проживающим пожилым труженикам тыла и навели порядок на придомовых территориях.

В марте ребята организовали сбор продуктов, мыломоющих средств и предметов личной гигиены для семьи, пострадавшей от пожара в селе Маяк.

В период карантина волонтёры поддержали медицинских работников провизорного центра города Алтая и передали для них электрические чайники и сладости. Во время празднования Курбан айта развезли мясо многодетным семьям, а также собрали собственными силами детские вещи и передали их трем семьям.

Также не остались в стороне добровольцы от мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, и приняли участие в доставке двухсот продуктовых наборов ветеранам войны и труженикам тыла, вручении памятных медалей к 75-летию Победы 64 труженикам тыла.

Получение новых знаний и обмен опытом – неотъемлемая часть волонтёрства. Все ребята прошли областной семинар-тренинг «Под единымшаныраком». А в марте члены волонтёрского движения АНК района Алтай прошли отбор и обучение в Нур-Султане по программе Be kindЮНИСЕФ в Казахстане и Национальной волонтёрской сети, направленной на предотвращение буллинга в школах.

Выпускник этого года Адылет Алтынхан при поступлении в университет предъявил портфолио волонтёра, и ему предложили возглавить группу волонтёров вуза. А в сентябре шесть добровольцев стали участниками областного молодёжного этнофорума «25 лет процветания с Ассамблеей народа Казахстана» и были отмечены благодарственными письмами.

Буквально накануне выпуска этого номера газеты Ирина Тимофеева сообщила о том, что волонтёры АНК Дома дружбы района Алтай награждены в номинации «Лучшее волонтёрское движение» Х районного молодёжного форума «История моего успеха».

Дарья Антон

Район Алтай