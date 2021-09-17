Добрые духи земли

«В гоpодах, где зимою не видно заpи, где за кpышами спpятана даль. По весне, словно добpые духи земли, пpоpастают цветы сквозь асфальт», — поёт в одной из своих песен Михаил Боярский. И со словами авторов популярной песни трудно не согласиться, ведь цветы, высаженные на клумбах вдоль дорог и в парках, украшают нашу жизнь, делают серые будни ярче и радостней.

И потому тех, кто по собственной инициативе делает свой город, свой двор, своё место работы ярче и красочнее, необходимо поощрять и поддерживать. Ведь своим трудом они дарят людям радость. И такие люди в Семее есть. И их немало, садоводов-любителей, кто поддерживает в детских садах, школах, колледжах, в собственных дворах чистоту и проявляет недюжинную фантазию, оформляя территорию диковинными фигурками из подручного материала. Лучшие и самые активные из них стали победителями конкурса «Город в цветах», организованного в Семее по инициативе ОФ «Центр семьи». Этот конкурс стал частью большого экологического проекта «Экопатруль» в рамках программы «Qolda» 3,0 под руководством КФ «Фонд Евразия Центральной Азии» в партнёрстве с «Шеврон Мунайшаз Инк.».

Как рассказал координатор проекта Николай Лылык, городской конкурс среди семейчан, увлекающихся общественным садоводством, был объявлен ещё в начале августа, когда наступает пора расцвета и город превращается в цветущий оазис.

– К сожалению, в условиях ограничительных санитарных мер мы не могли охватить каждый двор, учреждение или предприятие, провести массовый праздник с подведением итогов и демонстрацией достижений наших конкурсантов. Поэтому церемония награждения победителей прошла камерно, можно сказать, по-домашнему уютно и тепло, – отметила исполнительный директор ОФ «Центр семьи» Людмила Асташкина.

На приглашение поучаствовать в конкурсе откликнулись 30 организаций Семея. Это детские сады, школы, колледжи, социальные учреждения, КСК и даже обычные инициативные граждане, которые по собственной воле ухаживают за дворовой территорией вокруг своего дома.

– К счастью, в Семее есть немало уголков, где разводят цветы. Но делают эту работу все по-разному. Некоторые ухаживают за ними по долгу службы, работая дворниками или садоводами. Но есть и те, кто отдаёт клумбам своё свободное время просто так, по велению сердца. Вот именно таких людей мы и решили сегодня поощрить за их добрую инициативу и труд во благо общества, – пояснил Николай Лылык.

Ещё одним критерием отбора победителей конкурса «Город в цветах» стало обязательное использование вторичного сырья или материалов, отслуживших свой срок, при оформлении приусадебного участка или клумбы. Дело в том, что конкурс преследовал в первую очередь цель развития экологического воспитания среди детей и молодёжи. И использование вторичного сырья или вторая жизнь вещей в данном случае – одна из главных тем.

– Мы поражены инициативностью и фантазией наших горожан! Уверяю вас, ни в одном городе Казахстана я не встречала таких ярких и разнообразных двориков, как это делают в детских садах, школах и колледжах Семея! – подчеркнула Людмила Асташкина. – В ход идут самые разнообразные материалы: пластиковые бутылки, керамика, автомобильные шины, дерево, старые двери, телеги, горшки и даже чемоданы. И всё это красочно расписано и с большим вкусом вписано в ландшафт. Отрадно, что в создании этих композиций активно участвуют не только педагоги, но и дети и их родители. Значит, охват экологическим воспитанием идёт по самым разным направлениям в нашем обществе.

Так, среди победителей конкурса «Город в цветах» несколько учреждений образования – детский сад № 15, ясли-сад № 12 «Ажар» и педагогический колледж имени М. О. Ауэзова; социальной сферы – Семейский центр оказания специальных услуг № 1 и Бородулихинский центр оказания специальных услуг, а также КСК «Кустанайская, 79» и активистка КСК ТОО «Победа-Голд» Светлана Михайленкова.

– В нашем КСК уходом за двором и клумбами в основном занимаются мужчины. Они высаживают семена, ухаживают за всходами, поливают, пропалывают и даже охраняют свои цветочные клумбы, – рассказывает председатель КСК «Кустанайская, 79» Дильда Желдыбаева. – И надо сказать, что с годами отношение жильцов многоквартирных домов к благоустройству двора становится всё лучше. Если первые высаженные активистами цветы нещадно ломали, то теперь охраной клумб занимаются ребятишки. Они зорко следят за тем, чтобы цветы не срывали и не ломали, чтобы во дворе всегда было красиво и ярко.

Софья Соболевская

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Семей