Добровольный возврат

Более 500 гектаров неиспользуемых земель вернули под пастбища в Глубоковском районе ВКО. Местные фермеры отмечают, что благодаря этому в нынешнем сезоне не будет проблем с выпасом и откормом скота.

Напомним, с прошлого года в регионе ведётся активная работа по возвращению неиспользуемых земель – удалось вернуть уже более 100 тысяч га. Для небольших фермерских хозяйств это отличная возможность увеличивать поголовье скота. В Глубоковском районе есть сразу несколько таких хозяйств, которые хотят расти и развиваться, однако до недавнего времени именно дефицит пастбищных земель был камнем преткновения.

– Мы провели работу с местным товариществом и ТОО «Ушаново-Астана», которые в добровольном порядке вернули 543 га пастбищных земель, и в весенне-летний период местное население будет производить выпас животных, – рассказала руководитель отдела земельных отношений Глубоковского района Анна Антипина.

Это стало отличной новостью для фермеров. Так, семья Гульбашим Нурсаиновой из села Ушаново уже более 20 лет занимается животноводством, держат коров и лошадей, и вопрос пастбищ стоял для них достаточно остро.

– Киселёвский лог, где паслись наши животные, принадлежал частному хозяйству, они скот не разводили, занимались растениеводством, и мы всё время переживали, что владельцы продадут неиспользуемые земли, – рассказывает Гульбашим. – Теперь опасений нет.

Напомним, что сейчас в регионе идёт работа по установлению территориальных границ населённых пунктов с включением в них свободных пастбищ. Информацию о предоставляемых участках можно получить на сайте управления земельных отношений Восточно-Казахстанской области и в СМИ.

Дарья Штейн