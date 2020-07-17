Добровольный жест

В регионе проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в размере от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния, согласно решениям комиссий. Вознаграждение перечисляется на представленные счета граждан.

– Жители, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, – подчеркнул начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

Согласно информации пресс-службы ДП ВКО, в ходе проведения акции с 1 по 12 июля по области от населения принято 149 единиц оружия, в том числе нарезного длинноствольного – 18, гладкоствольного – 13, а также 503 штуки боеприпасов калибра 5,6 мм. В целом восточноказахстанцы сдали незарегистрированное оружие на сумму 8,8 млн тенге.

В прошлом году при проведении аналогичной акции у граждан выкупили более 180 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, теперь изъявившим желание сдать предметы вооружения не обязательно выходить из дома для осуществления подобного добровольного жеста, достаточно сообщить об этом по телефону горячей линии ДП ВКО 8(7232)77-53-61 либо на номер 102. Прием заявления и предметов вооружения, хранящихся у граждан, осуществляется сотрудником органа внутренних дел с выездом на место. Такие меры введены с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране. Ранее ежегодно прием производился непосредственно в территориальном органе полиции.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов напоминают, в случае обнаружения взрывчатых материалов и боеприпасов, важно не производить с ними какие-либо действия, необходимо сразу же сообщить в подразделение полиции по вышеуказанным телефонам.

Гульжан Естаева