Добропорядочная семья

Семью Уланбек из села Кабанбай отметили в областном конкурсе «Парасатты отбасы».

В конкурсе приняли участие семьи, проживающие в Восточном Казахстане, для которых культура добропорядочности является неотъемлемой частью жизни.

Одним из призёров конкурса стала семья из Жарминского района, занявшая третье место. Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Ерлан Жалмагамбет наградил семью грамотой и сертификатом на сумму 50 тысяч тенге.

Глава добропорядочного семейства Арыстанбек Уланбек работает учителем музыки в КГУ «Георгиевская средняя школа».

Аида Жумекенова

Жарминский район