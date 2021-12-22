Общество

Добропорядочная семья

22.12.2021
614

Семью Уланбек из села Кабанбай отметили в областном конкурсе «Парасатты отбасы».  

В конкурсе приняли участие семьи, проживающие в Восточном Казахстане, для которых культура добропорядочности является неотъемлемой частью жизни.  

Одним из призёров конкурса стала семья из Жарминского района, занявшая третье место. Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Ерлан Жалмагамбет наградил семью грамотой и сертификатом на сумму 50 тысяч тенге.  

Глава добропорядочного семейства Арыстанбек Уланбек работает учителем музыки в КГУ «Георгиевская средняя школа».  

Аида Жумекенова

Жарминский район  

22.12.2021
614

Еще новости

Прославляя родной край

17.12.2021

Судьбоносные законы Независимости

16.12.2021

Вода и дорога для побережья

10.12.2021

Азбука пенсионных накоплений

30.11.2021
Back to top button