Доброе кино

Народный театр «Козы Корпеш» Аягозского района впервые снял короткометражный фильм.

Съёмка фильма под названием «Жақсы іске қолдау болайық» («Поддержим доброе дело») была приурочена ко Всемирному дню театра. Основная задача авторов короткометражки – донести до зрителя значение доброты и взаимопомощи.

Главный герой – директор компании Галымбек. Этому персонажу присущи милосердие и отзывчивость, на протяжении всего фильма он стремится каждому протянуть руку помощи. Его роль исполнил артист театра Ербол Дулатов.

Отметим, раскрыть характер своих героев постарались все актёры. Насколько им это удалось, смогут оценить зрители.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Аягозский район