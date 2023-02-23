Добро пожаловать в сеть

Обеспечение надёжной связью и интернетом в Восточном Казахстане является ключевым фактором, от которого зависит качество жизни населения.

В конце прошлого года в селе Барлык Катон-Карагайского района местные жители получили доступ к услугам интернета формата 3G. Это, казалось бы, вполне рядовое на сегодня событие в корне изменило их жизнь. Прежде, чтобы внести платёж по кредиту или оформить какую-либо справку в еGov, люди вынуждены были ехать за сотню километров в районный центр. Теперь всё это делается не выходя из дома. Так же ситуация обстоит и с другими услугами, которые были недоступны в глубинке, а сейчас в порядке вещей и для соседнего села Коробиха. Школьники могут в морозы учиться в режиме онлайн. Возможностями сети пользуются и дети, и взрослые. Таким образом, в ВКО делаются реальные шаги для достижения цифрового равенства между городом и селом. В самом отдалённом населённом пункте людям должны быть доступны все блага цивилизации, комфортная среда для жизни, развития.

Умный формат

О системных подходах акимата области в этом направлении «Рудному Алтаю» рассказал руководитель Управления цифровизации и архивов ВКО Рустем Доскожа. В частности, он отметил, что по инициативе акима области Даниала Ахметова в 2020 году создано профильное управление, поскольку направленность его работы играет стратегическую роль в развитии всех сфер экономики и жизнедеятельности региона. На уровне руководства области и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на постоянной основе осуществляется эффективное взаимодействие по реализации цифровых инициатив и проектов. Проводятся мониторинг, рабочие поездки, встречи с населением.

– В настоящее время 160 населённых пунктов из 363 имеющихся в области с численностью 672,6 тыс. человек обеспечены качественным мобильным интернетом 3G и 4G, – говорит руководитель управления Рустем Доскожа. – В конечном счёте это составляет 93,6 процента от общего числа населения Восточно-Казахстанской области.

Между тем в 203 сёлах с численностью 45,6 тыс. человек отсутствует качественный мобильный интернет. В них проживает всего 6,4 процента от населения региона, но по каждому такому селу планируется решение вопроса доступа к интернету в период до 2025 года.

– В частности, по 86 сёлам решить такую задачу предусмотрено в рамках лицензионных обязательств сотовых операторов, – отмечает руководитель управления. – По остальным 117 населённым пунктам области прорабатывается вопрос с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по обеспечению мобильным интернетом в два этапа.

В частности, в 69 сёлах обеспечение интернетом планируется путём выполнения дополнительных лицензионных обязательств сотовых операторов. В других 48 сёлах в планах обеспечить доступ к интернету за счёт установки спутниковой станции или подключения через волоконно-оптические линии.

Шаг за шагом

«Рудный Алтай» уже сообщал о реализации в Усть-Каменогорске проекта умного города «Smart City». По информации профильного управления и министерства, благодаря инициативам и поддержке руководства региона, областной центр в этом отношении занимает ведущие позиции в масштабах Казахстана. Преимущество цифровых технологий и проектов оценили на своём опыте жители города, которые с помощью цифровых технологий оплачивают проезд в автобусе, получают медицинские услуги, сообщения и помощь экстренных служб, меняют водительские удостоверения, оформляют документы, обращаются в госорганы, пользуются банковскими продуктами и иными многочисленными услугами, нужными в быту.

Так называемая бытовая цифровизация развивается быстрыми темпами, а это реальный способ преодолевать расстояния, когда за счёт связи и интернета отдалённые, труднодоступные территории окажутся интегрированными в общее цифровое пространство с его возможностями.

– В задачи 2023 года входит дальнейшее улучшение связи и доступа к сети интернет, – говорит Рустем Доскожа. – Всего в рамках программы в этот период будут охвачены 79 населённых пунктов, где проживает 21,8 тыс. человек, или 3,1 процента от численности населения области. В соответствии с поручениями главы региона, охват осуществляется в разрезе каждого конкретного населённого пункта Восточно-Казахстанской области.

В частности, в 63 сёлах будут проведены работы в рамках лицензионных обязательств операторов сотовой связи ТОО «Мобайл Телеком Сервис», ТОО «Востоктелеком». Если говорить более конкретно, то это следующие города, районы и сельские населённые пункты области, которые необходимо назвать поимённо в интересах их жителей, ожидающих доступа к качественному интернету:

г. Риддер – сёла Бутаково, Ливино;

Глубоковский район – Белокаменка, Перевальное, Черногорка, Ново-Михайловка;

Зайсанский район – Куаныш, Биржан, Кокжыра, Акарал;

район Алтай – Путинцево, Новокрестьянка, Ермаковка, Крестовка, Берёзовка, Пролетарка;

Курчумский район – Маралды, Игилик, Жана-ауыл, Койтас, Правый Усть-Калжыр, Казахстан, Кайынды, Такыр, Шенгельды, Карашелик, Караой, Жиделы;

Катон-Карагайский район – Аксу, Берель, Аршаты, Кайынды, Орнек, Свинчатка, Жазаба, Бесюй, Кабырга;

Тарбагатайский район – Шенгельды, Шорга, Караой, Жаланаш, Шалакорда, Камысты;

Уланский район – Митрофановка, Отрадное, Бурсак, Тройницкое, Беткудук, Белогорское;

Шемонаихинский район – Красная Шемонаиха, Кенюхово, Горкуново, Убинка, Ново-Убинка;

Самарский район – Каракол, Жумба, Караткул, Жанажол, Койтас, Мойылды, Кайынды, Новостройка, Подгорное.

Технические решения

По информации руководителя Управления цифровизации и архивов ВКО, для обеспечения надёжной связью и интернетом применяются разные технические решения.

– К примеру, в 16 сёлах за счёт бюджетных средств на сумму более 1 миллиарда тенге планируется построить 19 антенно-мачтовых сооружений, – говорит Рустем Доскожа. – Операторы связи разместят на них соответствующее оборудование, что позволит в итоге пользоваться качественной связью и интернетом жителям следующих населённых пунктов:

Глубоковский район – село Зимовьё;

Зайсанский район – Жанатурмыс, Шиликты, Жанааул;

район Алтай – Быково и Бородино;

Курчумский район – Жолнускау, Ушбулак (2 антенны), Каратогай, Егиндыбулак;

Катон-Карагайский район – Топкаин;

Тарбагатайский район – Жанаауыл (3 антенны);

Уланский район – Верхнее Таинты;

Шемонаихинский район – Большая Речка и Медведка;

Самарский район – Палатцы.

Планы и задачи

Наряду с созданием необходимой инфраструктуры, на что требуется много времени, а также значительные инвестиции, поскольку работа рассчитана на долгосрочный период, также возникает потребность в формировании культуры и даже определённой дисциплины у пользователей при потреблении услуг мобильной связи и интернета.

Как отмечают в профильном управлении, ставится цель обеспечивать сёла интернетом не по остаточному принципу. Жители населённых пунктов, где ещё нет доступа к сети, нередко используют репитеры – усилители. В результате этого они пользуются сетью ближайшего села, тем самым «перекрывают» доступ к услугам законным абонентам. Настанет время, когда интернет дойдёт до каждого села, а пока такое несанкционированное подключение к чужой сети лишает трафика сразу целый населённый пункт.

Бывали случаи, когда в пригородном селе интернет отсутствовал в помещениях из-за того, что кровля была обшита железом, а стены – сайдингом из металла. Это создаёт защитный экран, из-за чего внутри сигнала нет, когда снаружи его приём просто отличный.

По всем случаям сотрудники управления совместно с коллегами профильного министерства и смежных ведомств, структур ведут постоянный мониторинг, работу по разъяснению, совершают выезды, дают рекомендации.

– В министерстве наряду с реализацией различных масштабных программ, текущей повседневной работой разрабатывается национальный проект по дальнейшему развитию доступного интернета, – говорит Рустем Доскожа. – Как только мы получим единую стратегию, это будет означать очередной этап конкретной работы, когда будем чётко знать, куда и как двигаться на ближайшую и дальнюю перспективу.

Меир Токобаев

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой