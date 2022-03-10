Добро пожаловать, красавица Весна!

Яркий весенний праздник прошёл в областной детско-юношеской библиотеке.

Вместе с весной к нам пришёл прекрасный и замечательный праздник – Международный женский день. В честь 8 Марта специалисты библиотеки устроили для своих юных читателей интересные встречи и познавательно-развлекательные программы.

Кто сказал, что в библиотеке должна быть тишина? Этот стереотип работники храма книги вычеркнули из правил, за что юные читатели были им благодарны.

Много веселья и тёплых эмоций подарили специалисты учащимся вторых классов КГУ «Школа-лицей № 43 имени К. Нургалиева».

Юные кавалеры, слегка смущаясь, читали стихотворения для очаровательных принцесс, своих одноклассниц, а также дарили им цветы, посвящали песни.

Сюрпризом для всех ребят стало появление весёлых сказочных персонажей. Озорной клоун Тима и милый Белый Кролик порадовали мальчиков и девочек занимательными играми. Морской Разбойник устроил для них караоке-викторину, конкурс загадок и другие увлекательные развлечения.

Праздничного настроения добавила зажигательная дискотека.

– Я с удовольствием принимала участие абсолютно во всех конкурсах, болела за своих одноклассников! Спасибо работникам библиотеки за такой классный весенний праздник! – поделилась своими впечатлениями второклассница Инкар Базарбекова.

Прощаясь с ребятами, работники библиотеки пригласили их чаще заходить сюда и больше читать хороших и добрых книг.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета