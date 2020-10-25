Добро отзовётся 

В Курчумском районе проводится масштабная акция по оказанию благотворительной помощи нуждающимся категориям граждан.

По информации органа соцзащиты, 12 жителей района получили денежные суммы, в целом 145 тысяч тенге. Отремонтировано жильё одной семьи на 75 тысяч тенге. Продуктовые наборы переданы 187 нуждающимся на общую сумму 846 тысяч тенге. Накануне зимы доставили уголь и дрова 25 семьям на 644 тысячи тенге. В общей сложности сумма уже оказанной помощи составила 3 млн 966 тыс. тенге.

В этом году нашла продолжение практика закрепления одиноко проживающих стариков, инвалидов и многодетных семей за первыми руководителями, предпринимателями и главами крестьянских хозяйств. Они оказывают своим подопечным разнообразную поддержку. Только в двух сёлах района – Курчуме и Маркаколе – в списке закреплённых порядка 170 человек.

Бек Нигметов

Курчумский район