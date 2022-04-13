Добрая традиция

В Аягозском районе прошла масштабная экологическая акция.

Молодёжный ресурсный центр акимата Аягозского района и городская многопрофильная казахская школа-гимназия города Аягоза организовали экологическую акцию «Чистый двор – чистый город».

Общий охват участников составил свыше 200 человек. В ходе мероприятия молодые люди очистили от мусора городские улицы и дворовые территории.

По словам старшеклассников, для них слово «чистота» не пустой звук, а основополагающее понятие. Сохранение и бережное отношение к природе у нашего народа было всегда в приоритете.

– Наши предки, воспитывая подрастающее поколение, говорили: «Увидишь ручей, открой его русло», «Не ломай зелёный росток», «Не загрязняй реку», – рассказали участники акции. – Сейчас, чтобы продолжить эту добрую традицию, мы проводим различные субботники, экоакции и реализуем другие проекты.

Во время акции волонтёры раздали жителям листовки с призывом поддерживать чистоту в городе.

Завершилось мероприятие флешмобом от школьников «Призываем земляков к чистоте!».

Ерик Абитов

Аягозский район