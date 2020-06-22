Доблестный наводчик из Зайсана

«Когда я вспоминаю о войне, появляется ощущение, будто снова переживаю те события, но о пройденном пути не сожалею и горжусь тем, что воевал рядом с Касымом Кайсеновым», – говорил ветеран Кауан Маркабаев.

Кауан Рахметоллаевич Маркабаев родился 15 августа 1923 года в селе Акарал Зайсанского района в семье простого пастуха. Из-за обстоятельств в первый класс пошел только в 12 лет. Когда началась война, его ровесников одного за другим призывали в ряды Красной Армии. Повестка в военкомат ему пришла в марте 1942 года.

Вместе с тремя товарищами прибыл в село Сергиополь, находившееся рядом с Аягозом. В селе были размещены казармы, сформирован 1-й казахский полк в запасе. В нем будущий герой прошел краткосрочные курсы по подготовке младших командиров. Солдат разделили на минеров и пулеметчиков. Накануне

1 мая они приняли присягу.

До середины лета Кауан Маркабаев тренировался, оттачивал свои боевые навыки и получил звание младшего сержанта. Настала его очередь заниматься подготовкой новоприбывших младших командиров и обучать их военному искусству.

– Наша главная цель состояла в том, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу, – вспоминал ветеран. – Многие тогда просили отправить их на

войну, я тоже просил. Попали мы на фронт только в конце марта 1943 года.

В мае солдаты вступили в состав 130-го специального батальона, организованного в 30-40 километрах от Курска. В течение двух месяцев они тренировались и укрепляли позиции. К утру 3 августа 1943 года прогремела артиллерия. За первые два дня битвы от батальона осталось всего семь-восемь человек. Их включили в состав 252-й стрелковой дивизии под руководством генерал-майора Горбачева.

В августе они участвовали в освобождении Белгорода, затем направились в Харьков. Войска под руководством командующего войсками 2-го Украинского фронта Ивана Конева окружили город с трех сторон. Гитлеровцы его покинули, сконцентрировавшись на железнодорожной станции Люботин, где и были уничтожены.

22 августа 1943 года командующий войсками приказал нанести удар по городу. Полыхающий огонь, многочисленные фашистские танки, взрывающиеся бомбы и снаряды, небо погрузилось во тьму. 23 августа Курская битва завершилась. За проявленный в бою героизм Кауан Маркабаев был награжден медалью «За отвагу».

Затем 252-я стрелковая дивизия начала стремительно продвигаться к Днепру. У реки солдаты построили укрепление, установили телефонную связь, как только получили приказ, начали обстрел противоположного берега. В ответ по ним вражеские бойцы стреляли из пушек и пулеметов. Воспользовавшись моментом, украинские партизаны захватили фашистское укрепление, расположенное на другой стороне Днепра.

– Слышал, что на Букринском плацдарме, что на западном берегу Днепра, проходила операция под руководством известного партизана, нашего земляка Касыма Кайсенова, – рассказывал Кауан Рахметоллаевич. – Мы установили пушки на берегу, открыли огонь и продолжили бой. Под завесой густого черного дыма нам удалось перебраться через реку. Мы захватили плацдармы. В итоге я был награжден медалью «За боевые заслуги».

В начале 1944 года в районе города Корсунь-Шевченковский Красная Армия провела успешную операцию, окружив и разгромив 80-тысячную группировку гитлеровских войск. В августе того же года 252-я стрелковая дивизия приняла участие в Ясско-Кишиневской операции.

При пересечении границы Румынии войска противника напали на красноармейцев, стреляя по ним из пулемета бронированной машины. Получив приказ от командира артиллерии уничтожить вражескую технику, Кауан Маркабаев поджег ее снарядом, попавшим точно в цель. За свои заслуги был награжден орденом Красной Звезды. После они освободили город Бырлад.

Отдохнув во время двухмесячного отпуска в городе Луцк, воины перебрались на озеро Балатон в Венгрии, где продолжались ожесточенные бои. Атаковав врага, дивизия вошла на территорию Словакии и освободила Братиславу.

После они прибыли в Австрию, сражались за столицу страны Вену. 11 апреля 1945 года герой из Зайсана подбил вражеский танк и был серьезно ранен в бою. Его госпитализировали на три месяца, наградили медалью «За взятие Вены». Кстати, та пуля до последних дней жизни ветерана оставалась рядом с его сердцем.

С 1945 по 1947 год Куан Маркабаев продолжил службу в рядах Советской Армии. Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1949 году вернулся на родину, с честью выполнив свой долг. Создал семью, прожил вместе со своей супругой 62 года и вырастил шестерых детей, 14 внуков и 19 правнуков.

В мирное время Кауан Маркабаев трудился в сфере строительства, подходя к выполнению всех задач с особой ответственностью. Внес значительный вклад в развитие Зайсана, за что был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін». В феврале 2012 года ветеран ушел из жизни.

Кауан Рахметоллаевич никогда не вспоминал о пройденных трудностях с сожалением, потому что был настоящим героем.

Гульжан Естаева

Зайсанский район