Добавьте скорости 

В текущем году несколько сёл в Зайсанском районе подключат к интернету.

Проектный офис Zaisan – adaldyq alany провёл мониторинг интернет-связи в сельских округах Зайсанского района.

По полученным данным установлено, что в районе высокоскоростной широкополосный интернет на высоком уровне есть в Зайсанском, Айнабулакском и Кайнарском сельских округах. При этом рассматривались все четыре популярных в регионе сотовых оператора.

В сельских округах Каратал, Карабулак, Сатпаев, Сарытерек, Шалкар, Шиликты, Жанатурмыс сигналы принимаются на среднем уровне. В сельских округах Биржан, Куаныш, Кенсай, Бакасу, Жамбыл, Тасбастау, Мукаши интернет-связь – на низком уровне. В текущем году планируется обеспечить интернетом сельские округа Улкен Каратал, Жарсу, Саржыра, Когедай, Кокжыра, Шуршитсу, Карасай, Жалшы.

– В дальнейшем предусматривается повышение доступности и скорости интернета в сельских округах со средним и низким уровнями скорости, – сообщили представители проектного офиса.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Зайсанский район