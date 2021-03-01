Вести из районов

Добавьте скорости 

01.03.2021
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В текущем году несколько сёл в Зайсанском районе подключат к интернету. 

Проектный офис Zaisan – adaldyq alany провёл мониторинг интернет-связи в сельских округах Зайсанского района. 

По полученным данным установлено, что в районе высокоскоростной широкополосный интернет на высоком уровне есть в Зайсанском, Айнабулакском и Кайнарском сельских округах. При этом рассматривались все четыре популярных в регионе сотовых оператора.  

В сельских округах Каратал, Карабулак, Сатпаев, Сарытерек, ШалкарШиликтыЖанатурмыс сигналы принимаются на среднем уровне. В сельских округах БиржанКуанышКенсайБакасу, Жамбыл, ТасбастауМукаши интернет-связь – на низком уровне. В текущем году планируется обеспечить интернетом сельские округа Улкен Каратал, ЖарсуСаржыраКогедайКокжыраШуршитсу, Карасай, Жалшы. 

– В дальнейшем предусматривается повышение доступности и скорости интернета в сельских округах со средним и низким уровнями скорости, – сообщили представители проектного офиса. 

Юрий Пааль 

Фото из открытых источников

Зайсанский район 

01.03.2021
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