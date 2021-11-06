До встречи в новом сезоне!

В Риддере закрыли летний туристический сезон.

По информации специалистов Западно-Алтайского заповедника, расположенного неподалёку от Риддера, экологический туризм у них является сезонным и зависит от погодных условий.

– Наступил ноябрь, туристический сезон в заповеднике подошёл к концу и объявляется закрытым, – констатировали они.

Большую часть маршрутов закрыли ещё в середине сентября в связи с погодными условиями – в горах выпал снег. Действовал только автомобильный маршрут «Эталон Западного Алтая».

Заповедник за 10 месяцев этого года посетили 392 туриста. В том числе 10 иностранных граждан из четырёх стран. По словам работников заповедника, это почти на треть больше прошлогодних показателей. Большинство – туристы, посетившие маршруты с целью экскурсии.

Недавно в Западно-Алтайский заповедник приобрели велосипеды, это позволит уже в следующем году принимать посетителей на новом велосипедном маршруте «Убинские перекаты». Помимо этого, планируется разработка ещё одного маршрута. Гостей ждут в следующем туристическом сезоне, который обещает быть интересным.

Марк Касымов

Фото Западно-Алтайского заповедника

Риддер