Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 января подписал Указ «О Правительстве Республики Казахстан», сообщила пресс-служба Акорды.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания .», – указано в документе.

Назначен Премьер-Министр РК

Аскар Мамин вновь назначен Премьер-Министром РК, о подписании соответствующего указа Главы государства сообщила пресс-служба Акорды.

По результатам голосования в ходе пленарного заседания Мажилиса присутствовали 99 человек. 78 депутатов проголосовали «за», воздержались – 21.

«Было интересное обсуждение, обсуждение прошло открыто, прозрачно, выражаю за это признательность. Две фракции – «Ак жол» и НПК – воздержались. В моем понимании, воздержание не значит отсутствие поддержки предложения Главы государства, воздержание – это позиция, которая не противоречит высказанному Главой государства. То есть воздержание – это голосование не «против», а всего-навсего воздержание. Будем исходить из этого», – заявил Касым-Жомарт Токаев во время пленарного заседания Мажилиса.

Президент РК поздравил Аскара Мамина с назначением и пожелал успехов в работе, передаёт МИА «Казинформ».

Избран председатель Мажилиса Парламента РК

Нурлана Нигматулина избрали председателем Мажилиса Парламента РК VII созыва.

Процедура прошла путём тайного голосования, для чего в Мажилисе были оборудованы специальные кабины и установлена прозрачная избирательная урна. Для подсчёта голосов сформирована Счётная комиссия. На должность спикера Мажилиса в бюллетень внесена кандидатура Нурлана Нигматулина, предложенная депутатами фракции партии «Nur Otan».

– Разрешите мне выразить слова искренней благодарности за то доверие, которое вы мне сегодня оказали, вновь избрав председателем Мажилиса Парламента РК. Для меня это высокая честь и огромная ответственность, ответственность, прежде всего, перед Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым,

перед Главой государства Касым—Жомартом Кемелевичем Токаевым, перед всем депутатским корпусом, перед всем гражданским обществом, – сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании.

Вместе с тем он добавил, что приложит все усилия для оправдания оказанного ему доверия.