До самого вечера

В рамках кампании по легализации иностранных автомобилей изменился график работы спецЦОНа в Усть-Каменогорске.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского филиала госкорпорации «Правительство для граждан», до 6 февраля специализированное отделение обслуживания населения в областном центре будет работать с 9:00 до 20:00. Такая мера вызвана большим потоком граждан, желающих подать документы на легализацию иностранных авто. Напомним, акция стартовала по всей республике 23 января. Заявки подали уже более 13 тысяч граждан, однако многим приходят отказы по ряду причин, в том числе и потому что машины были ввезены в Казахстан после 1 сентября 2022 года.

Государственные услуги по регистрации автомобилей и получению водительских удостоверений оказываются в прежнем режиме: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 13:00, выдача готовых документов осуществляется до 15:00.

Мария Литвинова