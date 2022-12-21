Благодаря функции «удержание звонка» медикам удаётся спасать жизни многим восточноказахстанцам.

Диспетчеры службы «103» стараются применять «удержание звонка» при жалобах пациентов на судороги, сердечный приступ, ожоги и высокое давление. Очень часто эта функция используется во время домашних родов. Один из последних таких случаев произошёл в Усть-Каменогорске.

Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО, вечером 11 декабря на Станцию скорой помощи поступил вызов. Мужчина сообщил, что у его супруги начались самопроизвольные роды на 37 неделе беременности.

Диспетчер незамедлительно отправила на место вызова бригаду. Тем временем фельдшер по приёму вызовов Любовь Нумалова дозвонилась до пациентки и сделала активный звонок для удержания вызова, пока не приедет бригада скорой медпомощи.

Любовь Геннадьевна попросила супругов сохранять спокойствие, не паниковать, объяснила, что будет на связи с ними до приезда скорой. Внезапно у пациентки начались схватки. Диспетчер дала супругу роженицы пошаговую инструкцию, что делать ему для того, чтобы он мог принять роды у жены. Телефон был на громкой связи, и вскоре Любовь Геннадьевна услышала крик ребёнка. Дав совет положить новорождённого на грудь маме, диспетчер удерживала звонок на линии до приезда бригады скорой помощи.

Ещё одну пациентку удалось спасти медработникам методом удержания звонка.

12 декабря, в 15.04 поступил вызов от дочери 62-летней женщины, которая подавилась инородным предметом.

Бригада прибыла на место за 8 минут. Всё это время диспетчер Али Кенесханов удерживал вызов и управлял по телефону действиями дочери, которая находилась рядом с мамой. Чёткое следование инструкциям диспетчера помогли избежать печального финала.

Как оказалось, девушка теоретически знала о приёме Геймлиха, и в этот день ей пришлось применить знания на практике. Выполняя инструкции, она смогла извлечь из дыхательных путей матери инородный предмет.

По приезде бригады пациентке была оказана необходимая помощь, оставалось только поблагодарить сотрудника диспетчерской за профессионально выполненную работу.

Бахыт Сарсембаева