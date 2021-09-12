До берега далеко

Аким Семея поручил ускорить темпы реализации проекта по берегоукреплению реки Иртыш.

Реализация этого важного для города проекта предусмотрена в рамках Дорожной карты занятости. Подрядчиком определено ТОО «QazContructions» (г. Усть-Каменогорск). С этим предприятием заключён договор на сумму 1 444,08 миллиона тенге.

Работы, запланированные по этому проекту, охватывают район Пристани, острова Бейбітшілік, посёлков Мирный и Восточный. Общая протяжённость берегоукрепления составит 2566 метров. Уже начаты земляные работы по расчистке берега на всех четырёх участках. В районе Пристани и посёлке Восточный частично произведены бетонные работы.

Более того, подрядная организация получила 405,07 миллиона тенге на приобретение железобетонных плит. Однако, согласно аудиторскому отчёту, проведённому на днях, на ответственное хранение переданы «не имеющиеся в наличии стройматериалы на дату заключения договоров».

С ходом проводимых работ ознакомился аким Семея Бакытжан Байахметов. Он оценил, как ведутся земляные планировочные работы, а также уборка и срезка прилегающих к берегу реки деревьев, подготавливается площадка для заливки фундамента. При этом вышеназванные железобетонные плиты на указанных участках замечены не были. Более того, в момент посещения объекта руководством города отсутствовали не только строительные материалы, но и рабочие. Бакытжан Байахметов отметил, что подрядчик не укладывается в установленные сроки.

– Проект важный, его выполнение позволит весной защитить от паводка жилые дома, расположенные вдоль береговой линии. Средства выделены, всё необходимое есть, а работа не движется вот уже больше недели. На трёх участках не сделано и половины от запланированного объёма. Осталось два месяца! Всего семь человек работают! Сами подумайте: как они за такой срок смогут выполнить работу? – обратился к представителям фирмы-подрядчика Бакытжан Байахметов. – Такими темпами не успеете и до конца года. Нужно принимать срочные меры. Будем выставлять штрафные санкции.

Аким города также поручил руководству отдела ЖКХ принять административные меры в отношении подрядчика и взять ситуацию на этом объекте на ежедневный контроль.

Флора Левина

Фото автора

Семей