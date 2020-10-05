Днём с огнём? 

Жители более ста домов в посёлке Меновное обеспокоены проблемами подачи электроэнергии. Некоторые и вовсе уже несколько месяцев сидят без света. Корреспондент «Рудного Алтая» узнал, когда этот вопрос найдёт решение.

Речь идёт об участке посёлка, где по правую сторону от автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Семей расположены новые индивидуальные жилые дома.

По словам местного жителя Батыржана Байкадамова, пять лет назад жильцы собрали средства, самостоятельно установили столбы, провели линии электропередачи и приобрели трансформатор. Сейчас к нему подключены более ста домов, оттого и низкое напряжение в электрических сетях.

– Свет тусклый, особенно по вечерам. У детей возникают трудности при обучении, учитывая нынешний дистанционный формат. Бывает, электричество вообще отключается во время дождливой погоды, – поделился Батыржан Байкадамов.

Городской акимат и отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в курсе событий. В прошлом году здесь провели уличное освещение. Только вот парадокс: на улице свет есть, а в жилищах – нет.

Ермек Канафин переехал в Меновное пять месяцев назад, купил дом с черновой отделкой, предварительно узнав о возможности подключения электричества. Его заверили, через месяц всё будет готово. В итоге прошли все сроки, а света как не было, так и нет.

– Пришлось купить движок, чтобы хоть на время решить вопрос. Но для его работы требуется 10–20 литров бензина в день. При этом он то работает, то нет. Зима уже совсем близко, – говорит старший брат Ермека Ерболат Канафин. – В доме два ребёнка, один из них – с особыми потребностями. Электричество просто необходимо. Кто бы мог подумать, что в XXI веке практически в центре города столкнёмся с такими проблемами.

О том, когда ситуация разрешится, нам сообщил пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска Владимир Землянский.

– Долгое время жители сами оплачивали услуги электроснабжения через общий прибор учёта и получали электроэнергию от общего трансформатора, который находился в их собственности. После ряда обращений жителей к акиму города и в отдел ЖКХ по поводу заключения индивидуальных договоров на оказание услуг по электроснабжению было принято решение оказать им в этом вопросе содействие, – отметил Владимир Землянский.

Для подписания с жильцами индивидуальных договоров АО «ВК РЭК» нужно взять на обслуживание как трансформатор, так и существующие линии электропередачи. При этом необходимо выполнить определённые условия, которые выдвигаются предприятием. В связи с этим отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог выполняются работы по приведению трансформатора и линий в соответствие с техническими требованиями.

Уже полностью выполнен монтаж новой трансформаторной подстанции. Работа одобрена специалистами АО «ВК РЭК». Теперь задача в том, чтобы произвести ремонт линий электроснабжения, которые проходят по улицам этого участка.

– Установлено 35 новых опор освещения, остаётся ещё восемь, – отметил Владимир Землянский. – В скором времени будет протянут кабель линии электропередачи. Как только работы завершатся и будут приняты специалистами АО «ВК РЭК», мы сможем передать полностью готовые линии им на обслуживание.

По его словам, эта информация доведена до сведения жителей, всё согласовано с ними на общем собрании. Кроме того, им должно быть известно, что после заключения индивидуальных договоров каждому дому будут выданы технические условия на подключение. Так, приобретение прибора учёта и подключение будут осуществлены за счёт самих жильцов. В целом работы обещают выполнить в течение одного-двух месяцев.

Вместе с тем стала известна и дальнейшая судьба домов, в которых вообще нет света.

– Будем охватывать их магистралью. В этом случае АО «ВК РЭК» также выдаёт жильцам технические условия для подключения. В доме должен быть счётчик, нужно протянуть кабель от магистральной линии. Эти работы граждане проводят за свой счёт, – сообщил ВладимирЗемлянский.

Отсутствие качественного электроснабжения не единственная проблема местных жителей. Ситуацию осложняет плохая дорога, по которой порой ни пройти, ни проехать. Как сообщили в пресс-службе отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, этот участок посёлка Меновное включён в список на проведение гравийной отсыпки на 2021 год.