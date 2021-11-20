Как отмечают важнейший юбилей этого года по всей стране, можно узнать из еженедельного видеоальманаха «Дневник Независимости».

При поддержке Министерства информации и общественного развития РК Проектным офисом по празднованию 30-летия Независимости Казахстана реализуется проект «Дневник Независимости». Это еженедельный видеодайджест ключевых мероприятий, которые проводятся в честь празднования юбилейной даты.

Проект действует с мая текущего года. В настоящее время уже вышел очередной, 29-й выпуск. Из этого видеодневника казахстанцы могут узнать не только о самых главных юбилейных мероприятиях, которые прошли в регионах республики, но и о реализации «Марафона добрых дел».

– Благодаря этому видеопроекту каждый может узнать, как отмечается 30-летие Независимости в стране. Проектный офис координирует эти праздничные мероприятия. В целом в неделю проводится от 150 до 250 мероприятий в разных форматах, в большинстве – познавательные, – рассказал руководитель Проектного офиса по празднованию 30-летия Независимости РК Баглан Айдашов.

«Дневник Независимости» транслируется на телеканалах «Хабар», Qazaqstan, Astana TV, Аlmaty TV, в межпрограммных заставках у кабельных операторов, а также широко распространяется в социальных сетях.

Кроме того, еженедельно видеодайджест размещается на специальном сайте 30jyl.kz. Здесь же публикуются анонсы и новости о всех мероприятиях, проводимых в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Ания Есмухамет