Для здоровья населения

В Глубоковской районной больнице пополнился парк медицинского автотранспорта.

Управлением здравоохранения Восточного Казахстана в качестве гуманитарной помощи переданы в ЦРБ два новых автомобиля скорой помощи.

По сведениям акима Глубоковского района Тамары Рахимжановой, машины оснащены необходимым современным оборудованием для оперативной диагностики пациентов с неотложными состояниями. Стоимость каждого автомобиля – около 22 млн тенге.

– В период коронавирусной пандемии нагрузка на систему здравоохранения района, в том числе на службу скорой помощи, значительно возросла, – отметила Тамара Рахимжанова. – В кратчайшие сроки властями области восполнена нехватка медицинских машин. На сегодня в районной службе скорой помощи имеются 22 санитарных автомобиля.

Кроме того, районной больнице также были переданы шесть многофункциональных мониторов, необходимых для решения широкого спектра клинических задач в интенсивной терапии и нужд реанимации.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район