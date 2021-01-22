Вести из районов

Для здоровья населения

22.01.2021
10

В Глубоковской районной больнице пополнился парк медицинского автотранспорта. 

Управлением здравоохранения Восточного Казахстана в качестве гуманитарной помощи переданы в ЦРБ два новых автомобиля скорой  помощи. 

По сведениям акима Глубоковского района Тамары Рахимжановой, машины оснащены необходимым современным оборудованием для оперативной диагностики пациентов с неотложными состояниями. Стоимость каждого автомобиля – около 22 млн тенге. 

– В период коронавирусной пандемии нагрузка на систему здравоохранения района, в том числе на службу скорой помощи, значительно возросла, – отметила Тамара Рахимжанова. – В кратчайшие сроки властями области восполнена нехватка медицинских машин. На сегодня в районной службе скорой помощи имеются 22 санитарных автомобиля. 

Кроме того, районной больнице также были переданы шесть многофункциональных мониторов, необходимых для решения широкого спектра клинических задач в интенсивной терапии и нужд реанимации. 

Бахыт Сарсембаева 

Фото из открытых источников

Глубоковский район 

22.01.2021
10

Еще новости

Работа на опережение 

17.01.2021

В обновлённом составе 

15.01.2021

Лучшие в своём деле

11.01.2021

Валенки из дальнего села

10.01.2021
Back to top button