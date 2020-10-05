Для здоровья и силы 

Вести из районов

В селе Урджар продолжается строительство плавательного бассейна. Для здоровья и силы 

Оно осуществляется в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», целью которого является улучшение качества жизни на селе и модернизация инфраструктуры сельских территорий. По словам акима Урджарского района Нуржана Токсеитова, работы идут интенсивно. 

– Реализуемый проект очень важен для жителей района, в том числе и молодёжи, – отметил Нуржан Токсеитов. 

Кроме того, по плану ведётся строительство спортивного модуля в селе Маканчи. Во время посещения объекта глава района поручил подрядчикам и другим ответственным лицам завершить работы в срок, выдерживая качество. 

Ания Есмухамет 

Урджарский район 

 

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