Для здоровья и силы 

В селе Урджар продолжается строительство плавательного бассейна.

Оно осуществляется в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», целью которого является улучшение качества жизни на селе и модернизация инфраструктуры сельских территорий. По словам акима Урджарского района Нуржана Токсеитова, работы идут интенсивно.

– Реализуемый проект очень важен для жителей района, в том числе и молодёжи, – отметил Нуржан Токсеитов.

Кроме того, по плану ведётся строительство спортивного модуля в селе Маканчи. Во время посещения объекта глава района поручил подрядчикам и другим ответственным лицам завершить работы в срок, выдерживая качество.

Ания Есмухамет

Урджарский район