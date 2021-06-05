Для всех и каждого

В Казахстане с 1 сентября по 30 октября пройдёт национальная перепись населения, участие в которой впервые можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом.

Как сообщил и. о. руководителя Департамента бюро национальной статистики по ВКО Берик Терликбаев, на подготовительном этапе, который будет проводиться с 1 по 30 июня, интервьюеры совершат обход по каждому населённому пункту для уточнения адресов жилых и нежилых помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в них. Полученная в ходе устного опроса населения информация будет заноситься интервьюерами в планшетные устройства. Результаты проделанной работы по уточнению адресов и количества проживающих послужат базой для деления территории на инструкторские и счётные участки, которые будут задействованы во втором этапе – основной переписи населения.

Напомним, новшествами предстоящей переписи станет возможность пройти опрос в онлайн-режиме, а также сплошной опрос населения с использованием планшетов.

С 1 сентября по 15 октября казахстанцы смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи на специализированном сайте sanaq.gov.kz. Традиционный сплошной обход пройдёт с 1 по 30 октября и будет проведён среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

– Респонденты, представившие сведения через интернет, не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений, – отметил Берик Терликбаев.

Спикер рассказал, что интервьюер, который будет проводить опрос населения, должен иметь при себе удостоверение с фотографией, ФИО, датой выдачи и сроком его действия, подписью и печатью территориального органа статистики. На нём должен быть надет шарф, при себе – портфель синего цвета с символикой переписи населения.

Как уже сообщалось, перечень вопросов, включённых в переписные листы, значительно расширен. Он включает 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов. Основой для расширения послужили рекомендации европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года и методологические материалы межгосударственного статистического комитета СНГ. В переписи 2021 года расширены вопросы по миграции, занятости, рождаемости, владению языками, здоровью граждан.

В период проведения национальной переписи 2021 года будет работать единый Call-центр 1446. Также будет действовать номер 8 8000 800 878.

Также вся информация о национальной переписи публикуется на специализированном сайте sanaq.gov.kz, на официальном сайте stat.gov.kz, а также в социальных сетях YouTube – statgov kz, Facebook – @statgov.kz, Instagram – @statgov.kz с хэштегом #sanaqkz2021.

Дарья Антон

Фото из открытых источников