Для вас открыты все пути!

В минувшие выходные во всех городах и районах Восточного Казахстана отметили Международный день молодёжи.

Представителей молодого поколения всей области в этот день поздравил глава региона Даниал Ахметов.

– Сегодня во всём мире отмечают Международный день молодёжи – праздник ярких, активных, талантливых и целеустремлённых людей, которых, безусловно, очень много в Восточном Казахстане. Ведь именно от них – школьников, студентов, молодых учёных и предпринимателей, работников промышленности, аграрного сектора и многих других сфер, спортсменов и творцов зависит будущее не только региона, но и всей страны. Особенно приятно отметить, что уже сейчас многие из вас добиваются больших успехов на своём поприще и готовы двигаться дальше. Мы гордимся нашей молодёжью, и в этот праздник хочется пожелать крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых планов и благополучия, – написал аким ВКО на своей официальной странице в Инстаграм.

В Усть-Каменогорске в этот день для молодёжи был организован и проведён целый ряд мероприятий.

– Так, на базе Станции юных техников состоялся семинар-тренинг для молодых специалистов «Культура публичного выступления и поведения в общественных местах». Вечернюю программу продолжила дискотека. Все мероприятия направлены на поддержку молодёжи, развитие их талантов, на социализацию и организацию их досуга, – сообщила руководитель городского отдела внутренней политики Аяужан Ашимова.

В целом, обучающие семинары, мотивационные встречи с успешными и знаменитыми земляками, спортивные мероприятия для молодёжи проходят круглый год, но именно в этот день сотрудники акимата и молодёжного центра решили поднять горожанам настроение и подарить праздник.

Справочно: По данным национального доклада «Молодёжь Казахстана – 2021: 30 лет Независимости» в Казахстане проживают 3 739 802 молодых человека в возрасте от 14 до 29 лет, из которых 56,2 % составляет городская молодёжь и 43,8% – сельская молодёжь. 51,1% от общего числа молодёжи – мужчины, а 48,9% – женщины. Данные актуальны на начало 2022 года.

Аяужан Утеулинова