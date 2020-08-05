Для удобства пешеходов

В Усть-Каменогорске отремонтировали почти три километра тротуаров на восьми объектах. На очереди – ещё шесть, общая длина которых составит 3670 метров.

Масштабное благоустройство областного центра продолжается – помимо ремонта автомобильных дорог, зданий организаций образования и дворовых территорий, осуществляются работы по текущему ремонту тротуаров на разных улицах Усть-Каменогорска.

– На данный момент готовы восемь объектов общей протяженностью 2905 метров, – сообщили представители компании-подрядчика.

Частичный ремонт тротуаров специалисты завершили на следующих объектах: от улицы Казахстан до школы № 4 (протяженность – 400 метров), от улицы Бурова до школы № 35 (75 метров), по улице Мухамеджана Тынышпаева, 139 (509,8 метра), по улице Мухамеджана Тынышпаева, рядом со школой № 2 (60,97 метра), по улице Усть-Каменогорской (290 метров), от школы № 23 до Вешнего переулка (90 метров), по улице Малдыбаева между остановками «Промбаза» и «Мечеть» (1480 метров) и по проспекту Нурсултана

Назарбаева от улицы Стахановской до улицы Виноградова (410 метров).

– Уже ведутся работы на Левом берегу – на улицах Ульяновской и Зыряновской, общая протяженность составила 2000 метров, – сообщили в городском акимате. – Сейчас там производится отсыпка основания из ПГС, монтаж поребриков и подготовка к асфальтированию.

Асфальтобетонную смесь укладывают на тротуарах по улице Бажова, 542 (протяженностью 150 метров). По улице Нефтяной идет монтаж бортовых камней и подготовка к ремонту (450 метров).

– Также параллельно идут работы по строительству тротуара по проспекту Абая, где расположен выезд на улицу Красина – протяженность 180 метров, – уточнили в акимате областного центра.

В ближайшее время планируется ремонт тротуаров по улице Утепова (протяженность 120 метров) и по проспекту Нурсултана Назарбаева – от улицы Виноградова до улицы 30-й Гвардейской дивизии (770 метров).

Дамир Омаров