Для удобства будущих мам

На портале eGov.kz и в приложении eGov mobile появилась новая услуга для беременных.

Услуга бесплатная. С её помощью будущие мамы могут подать электронное заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорождённого ребёнка (детей). Напомним, ранее такая услуга предоставлялась на бумажных носителях через ЦОНы.

С момента запуска нового сервиса услугу через портал eGov.kz успешно получили свыше 100 человек.

– Эта услуга очень популярна. Для удобства будущих матерей, экономии их времени, уменьшения бумажной волокиты и походов в ЦОНы совместно с госорганами мы перевели её в онлайн-формат. Благодаря проделанной работе команды АО «НИТ» услуга доступна на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile, – подчеркнул председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин. – Эти изменения делают процесс получения услуги удобнее, быстрее, и будущие родители могут использовать сэкономленное время для подготовки к рождению ребёнка.

Отметим, что эти обновления реализованы в рамках Указа Президента РК «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата», важным значением которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления.

Чтобы воспользоваться услугой через портал eGov.kz и приложение eGov mobile, в списке услуг необходимо найти «Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорождённого ребёнка (детей)».

Срок оказания услуги – в течение восьми рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы либо мотивированный ответ об отказе направляется в «Личный кабинет» на портале eGov.kz и в раздел «Уведомления» на eGov mobile.

– Для успешной подачи заявки онлайн важно, чтобы медицинская организация внесла сведения по больничному листу в систему Регистра беременных женщин, а электронные сведения будущей мамы из Единой системы учёта трудовых договоров (esutd.gov.kz) были заполнены кадровой службой работодателя, – говорится в сообщении АО «НИТ».

Кроме того, на портале eGov.kz есть свод полезной информации по выходу в декретный отпуск, а в мобильном приложении eGov mobile полезные материалы собраны в разделе «Жизненные ситуации».

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников