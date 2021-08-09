Для сытной зимовки

В эти дни для тружеников сельского хозяйства нет задачи важнее, чем заготовка кормов. В Глубоковском районе для организации успешной зимовки скота ведётся зелёная жатва.

В структуре посевных площадей кормовые культуры в хозяйствах района занимают порядка 30 процентов, причём большую часть – многолетние травы посева прошлых лет. Первые укосы были сделаны в конце мая для подкормки скота, а в последних числах июня, когда в травах сконцентрировано максимум питательных веществ, аграрии приступили к заготовке сенажа и силоса.

По данным районного отдела сельского хозяйства, зимовать нынче предстоит немалому поголовью: 21 139 голов КРС, 13 442 – МРС, 2 886 – лошадей. Для их зимнего

рациона необходимо заготовить не менее 72 тысяч тонн сена, 18 тысяч тонн сенажа, 28 тысяч тонн силоса, 6 тысяч тонн концкорма, 10 тысяч тонн соломы.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то темпы кормозаготовки этого года значительно выше – погода сельчанам союзница.

– На 27 июля в хозяйствах района заготовлено свыше 32 тысяч тонн сена (45,3 процента) и 10,3 тысячи тонн сенажа (57,2 процента). Запасы кормов, оставшиеся с прошлого года, составляют 200 тонн сена, более 2 тысяч тонн сенажа и порядка 4,5 тысячи тонн силоса, – сообщили специалисты районного отдела.

Наряду с основными площадями сенокошения, для кормозаготовки используются 186 га земель лесного фонда – Черемшанского, Малоубинского и Усть-Каменогорского лесных хозяйств.

Для оперативного решения вопросов кормозаготовки и определения сенокосных угодий в районе действует специальный штаб.

Не за горами не менее ответственная пора для тружеников полей – осенняя страда. Вовремя убрать зерно и получить хороший урожай – такая задача стоит перед земледельцами.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район