Для сытной зимовки

О полноценном рационе для поголовья скота нынче особенно позаботились крестьянские и фермерские хозяйства Катон-Карагайского района. В предгорной и горной зонах зимний сезон очень долгий, потому требуется дополнительный запас кормов.

В частности, питательного и качественного сена для животных заготовлено, по информации районного отдела сельского хозяйства, с большим превышением нормы. Как показывает практика, год на год не приходится, и надо быть готовым к любым сюрпризам.

Вместе с тем, заготовлено шесть тысяч тонн сенажа, а на долю сочных кормов – силоса – приходится семь тысяч тонн. В ход пойдёт и солома, которую припасли на зиму в объёме двенадцати тысяч тонн. Отдельное место в рационе скота занимает зернофураж, запасы которого составляют десять тысяч тонн. Причём, он выращен собственными силами, иначе покупка его на стороне и доставка обошлись бы очень дорого для сельчан из-за транспортного плеча и дополнительных расходов. Кроме того, местные фермеры сильны своей взаимовыручкой, поставкой кормов тем, кто испытывал в них острую нужду из-за недобора урожая. В отдельных случаях зернофураж сельчане могли купить на ярмарке по продаже сельхозпродукции в выходные дни.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район