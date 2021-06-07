Благоустройство

Для спортсменов и болельщиков

07.06.2021
24

В Копинском сельском округе Аягозского района открыли новый стадион.

Спортивный объект введён в эксплуатацию в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Стадион, вместимостью 152 зрительских места, построен при спонсорской поддержке ТОО «Kaz Minerals Aktogay».

Торжественное открытие состоялось с участием представителей ТОО «Kaz Minerals Aktogay» и местного сообщества с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме этого, в честь Международного дня защиты детей представители компании вручили ценные подарки 420 учащимся 1–5 классов учреждений образования Копинского, Тарлаулинского сельских округов и посёлка Актогай.

Ания Есмухамет

Фото акимата Аягозского района

Аягозский район

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07.06.2021
24

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