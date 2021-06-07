Благоустройство
Для спортсменов и болельщиков
В Копинском сельском округе Аягозского района открыли новый стадион.
Спортивный объект введён в эксплуатацию в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Стадион, вместимостью 152 зрительских места, построен при спонсорской поддержке ТОО «Kaz Minerals Aktogay».
Торжественное открытие состоялось с участием представителей ТОО «Kaz Minerals Aktogay» и местного сообщества с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Кроме этого, в честь Международного дня защиты детей представители компании вручили ценные подарки 420 учащимся 1–5 классов учреждений образования Копинского, Тарлаулинского сельских округов и посёлка Актогай.
Ания Есмухамет
Фото акимата Аягозского района
Аягозский район