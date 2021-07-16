Для соблюдения законности

За голосованием на выборах сельских акимов в Восточном Казахстане будут следить более 300 независимых наблюдателей, которые сейчас проходят обучение.

Восточно-Казахстанский филиал республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» официально был зарегистрирован относительно недавно. И уже на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента РК успешно работал как инициативная группа.

В настоящий момент региональный штаб проводит обучение более 300 независимых наблюдателей, которые 25 июля будут работать на всех избирательных участках в регионе.

– 25 июля у нас пройдут первые выборы сельских акимов. Они должны повысить доверие населения к власти, ответственность избранных акимов перед населением. Для того чтобы выборный процесс был прозрачным и открытым, чтоб всё прошло в соответствии с законом, мы готовим наблюдателей, – говорит председатель областного филиала республиканского ОО «Центр непартийного наблюдения» Аяужан Ашимова.

По её словам, первое и самое главное требование к тем, кто хочет стать наблюдателем, – быть заинтересованным в процессе.

– Предыдущие выборы показали, что у нас очень много активных граждан, которые хотят участвовать в избирательном процессе. В настоящее время наши наблюдатели проходят специальное обучение и оттачивают свои знания о выборном процессе. Наша цель – чтобы сами наблюдатели не нарушали закон и знали не только права, но и обязанности, как необходимо действовать в разных ситуациях. У нас прошло уже четвёртое занятие. Проводим видеоконференции, работаем посредством мессенджеров, – рассказала Аяужан Ашимова.

В случае если на избирательном участке наблюдатели зафиксируют какие-либо нарушения, они должны немедленно сообщить об этом в региональный штаб, где будет принято решение о дальнейших действиях.

В целом по Казахстану одновременно пройдут выборы более 700 сельских акимов. Республиканский Центр непартийного контроля планирует вести наблюдение за избирательным процессом на участках через официально зарегистрированные филиалы во всех регионах страны.

Дарья Антон

Фото из открытых источников