Для самых маленьких

В Усть-Каменогорске открылся ещё один новый современный детский сад.

В одном из самых быстро развивающихся районов города – КШТ, открылся новый детский сад «Ақ сұңқар». В День защиты детей его посетил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Воспитанием ребёнка занимаются не только родители, в этом процессе активно участвуют сотрудники детского сада, а потом учителя школы. Но именно детский сад считают самой первой ступенью в образовании и воспитании ребёнка, ведь в нём он получает базовые знания, учится определять своё место в социуме, взаимодействовать со сверстниками.

– Воспитание детей – важная составляющая как для родителей, так и для государства. Оно начинается с самого младшего возраста, в детском саду. Поэтому все мы заинтересованы в появлении детских дошкольных образовательных учреждений. За последний год в рамках государственного заказа в микрорайоне КШТ открылись два детских сада. Из государственного бюджета на образовательный государственный заказ ежемесячно на одного ребёнка выделяется 36 454 тенге, – отметил Жаксылык Омар. – Планируется довести уровень охвата детей дошкольными образовательными учреждениями до 100 %. В рамках государственно-частного партнёрства в Усть-Каменогорске открывается большое количество детских садов. И один из них – «Ақ сұңкар». Желаю ребятам, которые переступят порог этого современного и комфортного здания, счастливого пути и успехов в жизни.

Аким города отметил, что, помимо обеспечения детей дошкольным образованием, важная функция нового детского сада состоит в том, что он обеспечил рабочими местами молодых специалистов – выпускников гуманитарного колледжа.

Как рассказала заведующая детского сада «Ақ сұңкар» Лунара Кайратканова, новое учреждение рассчитано на 240 мест, в нём будет функционировать одиннадцать групп – две с русским языком обучения, девять – с казахским.

Одна из групп будет коррекционная, в ней с детьми будет работать логопед-дефектолог. В «Ақ сұңкаре» работают 63 специалиста, из них двадцать два воспитателя и одиннадцать помощников воспитателя.

Здание детского сада новое, с современным оснащением – есть музыкальный и спортивные залы с соответствующими инструментами и инвентарём. В каждой группе имеются интерактивные доски и планшеты, в наличии дидактические материалы. Для детей оборудованы отдельные игровые и спальные комнаты. Есть медицинский кабинет с тремя помещениями (в том числе и физиокабинет). Кухни и прачечные также оснащены современной техникой. В детском саду установлена система видеонаблюдения – как снаружи, так и внутри. На территории вокруг заведения расположены детские площадки с различным игровым оборудованием.

В целом в Усть-Каменогорске функционирует 101 дошкольная организация, в том числе 75 детских садов (37 государственных, 38 частных) и 26 мини-центров. В них обучаются и воспитываются 14 322 ребёнка. В микрорайоне КШТ – 12 детских садов и три государственных мини-центра с охватом 2475 детей. В очереди в дошкольные организации района зарегистрированы 3128 детей. В рамках государственно-частного партнёрства в областном центре построены и введены в эксплуатацию девять детских садов, работа по открытию садов с привлечением инвесторов продолжается.

Отметим, приём детей в «Ақ сұңкар» начнётся только через три недели.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева