Для рывка  в сфере агропрома 

Укрепление материально-технической базы, развитие племенного животноводства, внедрение новых сортов и культур в Катон-Карагайском районе направлены на активное развитие агропрома.

Существенно пополнился в нынешнем году машинно-тракторный парк в хозяйствах района. За счёт заёмных и собственных средств аграриев закуплено 77 единиц новой сельскохозяйственной техники. В общей сложности – на сумму 1,3 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше в несколько раз.

Для развития животноводства и улучшения породности скота также приобретены племенные животные по программе «Сыбыга». В частности, завезены 42 племенных быка-производителя. Кроме того, двенадцать голов маточного стада породы абердин-ангус. На двадцать голов увеличилось молочное стадо, которое пополнилось животными симментальской породы мясомолочного направления.

Впервые проводится работа по внедрению новой для района перспективной сельскохозяйственной культуры – сои. В этом направлении работает крестьянское хозяйство «Жас канат», которое смело берётся за различные эксперименты. Примечательно, что сорт «бирлик» относится к местной селекции. Он является результатом исследований учёных и практиков ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция».

По официальной информации акимата района, скот перспективных пород также приобретён в племенных хозяйствах области и страны.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район