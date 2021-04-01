Для противостояния стихии

Спасателей региона «усилили» техникой и людьми.

Эти меры помогут в оперативном реагировании на возможное осложнение паводковой обстановки в области.

– Согласно указанию министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в регион прибыла группировка сил и средств из восьми единиц техники, четырёх плавательных средств, десяти переносных мотопомп и пятидесяти человек личного состава механизированного сводного отряда воинской части 52859, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Как было отмечено, группировка будет поделена по нескольким паводкоопасным участкам, с дислокацией в селе Самарское Кокпектинского района и районе Алтай. Отряд перейдёт в оперативное подчинение руководителя ликвидации ЧС.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников