Для мягкой посадки 

В текущем году ставится задача в Урджарском районе завершить реконструкцию местного аэропорта. В итоге воздушная гавань будет способна принимать любые марки самолётов из разных городов и регионов страны.

В целях развития туризма на побережье Алаколя планируется реализация крупных инфраструктурных проектов. В частности, определена новая инвестиционная площадка площадью 60 гектаров. Предусмотрены работы по осушению территории, на которой разместят объекты.

Кроме того, запланировано подведение новой линии электропередачи на 2,4 млрд тенге. Продуманы вопросы водоснабжения, необходимых инженерных коммуникаций. Это является хорошей новостью для предпринимателей Урджарского района и области, желающих развивать свой бизнес на берегу озера с целебной водой.

По официальной информации, большим спросом в последние годы пользуется сельский и экологический туризм. Для его стимулирования в различных районах Восточного Казахстана, привлекающих туристов, преду-сматриваются нестандартные меры поддержки в строительстве гостевых домов и объектов сервиса. А что касается авиасообщения, акимом области поставлена задача: в текущем году также завершить реконструкцию аэропорта в Усть-Каменогорске.

Меир Токобаев

Фото из открытых источников

Урджарский район