Для молодых и предприимчивых

В марте в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в Восточно-Казахстанской области стартует новая программа льготного микрокредитования молодёжи до 35 лет.

По её условиям, действующие молодые индивидуальные предприниматели смогут получить пять млн тенге по льготной ставке вознаграждения 2,5% годовых сроком от пяти до семи лет.

По информации заместителя руководителя Управления координации занятости и социальных программ ВКО Досхана Кайргазинова, проработка механизма выдачи льготных кредитов из средств государственного бюджета для поддержки малого бизнеса – результат реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2022 года.

– В настоящий момент ведётся работа по определению процессов и механизмов, связанных с оформлением и контролем выдачи микрокредитов для молодых граждан республики, – пояснил Досхан Кайргазинов. – Напомню, с 1 февраля 2023 года возраст молодёжи в Казахстане увеличен до 35 лет, поэтому все граждане указанной возрастной категории могут стать участниками этой программы.

Однако уже сейчас известны категории предпринимателей, которые могут претендовать на получение микрокредита, а также условия для его оформления. Итак, заявку на получение кредита могут подать молодые люди в возрасте от 21 года до 35 лет, с наличием регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя менее 5 лет на момент обращения.

У заявителя должен быть готов бизнес-план стандартного формата, залоговое имущество на сумму кредита (либо документы на имущество третьего лица, готового предоставить своё имущество в залог этого кредита), справки о счёте в банке и об отсутствии каких-либо долгов перед кредиторами. Кроме того, необходимо подтвердить свои доходы и отсутствие задолженности перед налоговыми органами, пенсионным фондом и фондом обязательного социально-медицинского страхования.

Если все справки и документы собраны, можно смело подавать заявку на получение микрокредита. Сделать это можно будет с марта текущего года.

В настоящий момент уже определён оператор, который будет заниматься приёмом и обработкой заявок: кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация». Сейчас ведётся работа по заключению кредитных договоров с местными исполнительными органами в городах и районах и договора поручения местных исполнительных органов с АО «Аграрная кредитная корпорация», а также создаётся региональная комиссия по рассмотрению бизнес-проектов.

Условия просты: кредит выдается сроком до пяти лет, а если он связан с животноводством, то до семи лет под годовую ставку вознаграждения 2,5% годовых. Максимальная сумма кредита не должна превышать пяти млн тенге. Отметим, что на весь Казахстан на 2023 год была определена сумма 1,09 млрд тенге. Если считать по максимальной сумме кредитов, то этих средств хватит на выдачу 218 микрокредитов.

– Поскольку кредит выдаётся из средств республиканского бюджета, все заявки будет рассматривать специальная областная комиссия, в состав которой войдут не только представители Центров занятости населения, но и общественные деятели, представители тех городов и районов, откуда будут поступать заявки, – пояснил Досхан Кайргазинов. – Это поможет более объективно принимать решение о перспективах этого проекта, его жизнестойкости, платёжеспособности заявителя и дальнейшего развития бизнеса после реализации предложенного бизнес-плана.

Что касается приоритетных отраслей экономики, которые будут подлежать кредитованию, то здесь ограничения самые минимальные. Так, кредитованию не подлежат: приобретение жилой недвижимости, ценных бумаг, производство и поставка запрещённых предметов и товаров игорный бизнес, выпуск подакцизных товаров, погашение ранее взятой кредиторской задолженности и т. д.

Как отметил заместитель руководителя областного управления, предпочтение всё же будут отдаваться кредитам, связанным с производством товаров и переработкой местного сырья. Однако будут рассматриваться и бизнес-планы по оказанию различного рода услуг, развитию частных ферм и других предпринимательских инициатив в сельской местности или городах.

Также весной в городах и районах Восточного Казахстана стартует приём заявок на получение грантов для поддержки малого бизнеса среди представителей социально уязвимых слоёв населения в рамках реализации национального проекта по развитию предпринимательства.

Чтобы не пропустить сроки подачи заявки, а они достаточно коротки – всего десять дней, Досхан Кайргазинов посоветовал предпринимателям внимательно следить за публикациями объявлений в местной городской или районной прессе, где местные Центры занятости объявят о начале приёма заявок на микрокредитование молодых предпринимателей.

На получение гранта в сумме 400 МРП (в 2023 году – 1,38 млн тенге) могут претендовать получатели АСП и пособий по утере кормильца и многодетности; родители, воспитывающие детей с инвалидностью, и люди с инвалидностью; кандасы, а также участники проекта «Север–юг». По словам Досхана Кайргазинова, в 2022 году подобные гранты были выданы 701 восточноказахстанцу на общую сумму 828 млн тенге. На текущий год запланировано выдать 234 гранта на сумму около 323 млн тенге.

– Чаще всего на грантовые средства предприниматели приобретают необходимое оборудование для своего дела. Отмечу, что за расходованием грантовых средств ведётся мониторинг, – напомнил Досхан Кайргазинов.

Так, на освоение гранта даётся, в среднем, три месяца. Обычно этого времени бывает достаточно для приобретения необходимого оборудования. Исключением могут быть станки или иные приборы, которые нужно доставить из-за рубежа. Кроме того, в течение года после получения гранта будут проведены проверки наличия и использования приобретённого оборудования в ходе ежедневной предпринимательской деятельности. И это не только проверка документации и осмотр мастерской или хозяйства, но и перекрёстная проверка по выплате налоговых платежей. Именно это и подтверждает, что предприниматель продолжает работать, и получение гранта позволило ему выйти на новый уровень производства или оказания услуг.

Екатерина Гуляева

Фото Тлеубека Шаяхмета