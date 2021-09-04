Для мам и малышей

Более 9,5 млрд тенге социальных отчислений выплачено по региону с начала года в поддержку материнства и детства.

За шесть месяцев текущего года из Государственного фонда социального страхования в поддержку материнства и детства по Казахстану осуществлены социальные выплаты на сумму 130,4 млрд тенге. По Восточному Казахстану сумма составила более 9,5 млрд тенге.

Напомним, что социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением новорождённого ребёнка назначается работающим женщинам, участвующим в системе социального страхования, на основании листа временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Так, за первое полугодие текущего года единовременную выплату получили почти 115 тысяч будущих мам на общую сумму 57,3 млрд тенге. В Восточном Казахстане за аналогичный период выплату получили 7826 человек на сумму 5,5 млрд тенге. Размер выплаты зависит от доходов, с которых уплачивались социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев, и количества дней нетрудоспособности, согласно больничному листу.

Также в первом полугодии 459 тысяч человек получили из Государственного фонда социального страхования ежемесячные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком в возрасте до одного года на общую сумму 73 млрд тенге, в том числе 25 тысяч человек – из Восточного Казахстана на общую сумму 4 млрд тенге. Размер этой выплаты составляет 40 процентов от среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления в ГФСС за последние два года работы.

В филиале Государственного фонда социального страхования напомнили, что законодательством установлен минимальный размер выплаты – на уровне аналогичного ежемесячного государственного социального пособия по уходу за ребенком до одного года с дополнительным перечислением к этой сумме обязательных пенсионных взносов. Максимальный размер выплаты – не более 40 процентов от семикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то есть в 2021 году – 119 тысяч тенге. Из назначенных сумм вышеуказанных социальных выплат удерживаются обязательные пенсионные взносы и перечисляются на счёт получателя в Единый накопительный пенсионный фонд.

Одним из способов назначения социальных выплат из ГФСС является проактивный формат – без обращения граждан в государственные органы. В этих случаях на мобильный телефон женщины приходит СМС, касающееся оформления выплат, на которое ей нужно дать согласие. Проактивная услуга оказывается при условии регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на Портале электронного правительства, получения сведений из информационных систем о выдаче больничного листа и оформления декретного отпуска по месту работы, наличия социальных отчислений у услугополучателя за месяц, предшествующий выдаче больничного листа, и номера банковского счёта.

Также после получения свидетельства о рождении ребёнка, при наличии электронной цифровой подписи, можно оформить выплату по уходу за ребёнком в возрасте до одного года через Портал электронного правительства. При этом традиционные способы подачи заявления через отделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» по месту жительства тоже действуют для тех, кому удобно подавать документы в бумажной форме. С подробной информацией обо всех выплатах из ГФСС можно ознакомиться на интернет-ресурсе www.gfss.kz.

Инфоцентр ВКО

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