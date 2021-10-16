Для каждой женщины

На бесплатный приём врачей-маммологов приглашают жительниц Восточного Казахстана.

Опухоль молочной железы является одним из распространённых онкологических заболеваний среди женского населения области. Выявить недуг на ранней стадии помогают скрининговые исследования, проводимые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования. Целевая группа для обследования – женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на учёте со злокачественными новообразованиями молочной железы. Проходить скрининг можно раз в два года.

По информации ВКО филиала Фонда социального медицинского страхования, за 8 месяцев этого года скрининговую маммографию прошли более 58 тысяч жительниц области, у 65 из которых был диагностирован рак молочной железы, у 650 – предрак.

– Рак груди уже перестаёт быть приговором, – отмечают врачи онкоцентра. – Многие женщины, столкнувшиеся с этим заболеванием, успешно его побороли. Опухоль, диагностированная на ранней стадии, может быть излечена полностью.

Важным инструментом в профилактике и выявлении недуга являются дни открытых дверей, проводимые ВКО многопрофильным центром онкологии и хирургии. 23 октября, во Всемирный день борьбы против рака молочной железы, будет проведён очередной врачебный осмотр.

Женщин региона приглашают с 9.00 до 13.00 в поликлинику онкоцентра по улице Потанина, 6 (корпус 1).

Направление от врача не требуется, при себе необходимо иметь лишь удостоверение личности.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников