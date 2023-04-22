Для граждан и бизнеса

Денис Рыпаков, секретарь маслихата Восточно-Казахстанской области:

– Одна из основных тем, которую озвучил в своём выступлении на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев – это создание комфортной и безопасной среды для граждан, и, как следствие, улучшение качества жизни. Как представитель областного маслихата я понимаю, что депутатский состав региона должен в первую очередь обратить на это внимание, поскольку мы непосредственно связаны с народом и можем своевременно и оперативно получать информацию, что называется, из первых уст, чтобы потом чётко понимать, как сделать жизнь соотечественников лучше. Причём не только в городах, но и в районах. «Ваша первоочередная задача – отстаивать интересы местных жителей, при этом не скатываться на рельсы легковесного популизма», – именно так сказал Глава государства, и это должно стать принципом работы каждого депутата.

Дмитрий Сомов, руководитель компании «Восток-взрывпром»:

– На прошедшем расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделил большое внимание поддержке бизнеса, в том числе Глава государства говорил о необходимости привлечения инвестиций. И это очень важно, поскольку позволяет реализовать масштабные и значимые для всего Казахстана проекты, которые впоследствии чаще всего имеют мультипликативный эффект – трудоустройство граждан, поступления в бюджет, социальная ответственность и многое другое. И очень справедливо было замечено, что необходимо создать интерактивную инвестиционную карту, запустить цифровую базу данных инвесторов и инвестиционных проектов каждого региона, поскольку улучшение инвестиционного климата в Казахстане – задача стратегического порядка. Он также подчеркнул, что в прошлом году был привлечён рекордный за последние 10 лет объём прямых иностранных инвестиций – 28 миллиардов долларов. Но это не повод останавливаться на достигнутом, нужно и дальше сообща работать над привлечением инвестиций в нашу страну и делать жизнь в ней лучше.