Для читателей разных поколений 

Виртуальная книжная выставка «Дана халықтың дара Абайы» открылась в в ВКГУ им. С.Аманжолова.

Научная библиотека ВКГУ имени С. Аманжолова представила вниманию студентов и преподавателей виртуальную книжную выставку, посвященную юбилею великого мыслителя и поэта Абая Кунанбайулы. С подробной презентацией все желающие могут ознакомиться на сайте университета.

Особое место здесь занимает многотомное издание серии «Абайтану. Таңдамалы еңбектер», которое охватывает избранные исследования в области абаеведения. Выпущено оно в издательстве «Қазақ университеті» Казахского национального университета имени аль-Фараби с 2015 по 2020 год.

В собрание сочинений вошли труды по литературоведению знаменитых общественных деятелей, а также классиков казахской литературы Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Кудайбергена Жубанова, Магжана Жумабаева,Султанмахмута Торайгырова, Мухтара Ауэзова.

– Творчество Абая занимает значимое место в истории казахской и мировой культуры. Его произведения, пронизанные глубокими философскими раздумьями о судьбе народа, проблемах бытия, психологии личности, наполненные тонким лиризмом, мелодией казахских степей, покоряют читателей самых разных поколений, – отметили сотрудники научной библиотеки ВКГУ имени С. Аманжолова. – Отсюда пристальный интерес исследователей к наследию Абая, творчество которого считается исключительным явлением в истории казахского народа.

В 39-м томе серии «Абайтану. Таңдамалы еңбектер» можно ознакомиться со статьёй одного из основоположников казахского языкознания – Сарсена Аманжолова – «Абай және қазақтын жазба әдеби тілі» (Абай и казахский письменный литературный язык). Он писал её с 1942 по 1959 год. В этом труде автор рассматривает Абая Кунанбайулы как великолепного переводчика. Известный классик сделал перевод произведений Александра Пушкина, Ивана Крылова, Николая Некрасова, Михаила Лермонтова.

Также на выставке представлена монография доктора филологических наук Алуы Темирболат и кандидата филологических наук Ноября Кенжегараева «Поэтический мир Абая». В этой работе они исследуют своеобразие художественного мира знаменитого философа. В результате выявлены функции времени и пространства в его поэзии. Книга издана в Алматы.

Уникальным является выдающийся труд учёного, доктора филологических наук Мекемтаса Мырзахметулы «Абайдың «Толықадам» ілімі» (Учение Абая «Совершенный человек»). В этом исследовании профессор делает разбор учения с современной точки зрения. Оно вышло в свет в издательстве «Қазығұрт».

Гульжан Естаева

Пресс-служба ВКГУ им. С. Аманжолова