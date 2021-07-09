Для будущих рекордов

В Урджарском районе состоялось открытие плавательного бассейна, приуроченное ко Дню столицы.

В рамках празднования 30-летия Независимости страны в честь Дня столицы в селе Урджар состоялось открытие плавательного бассейна. Торжественное мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных требований.

По информации акимата Урджарского района, данный спортивный объект соответствует международным стандартам. Он предназначен для занятий массовым спортом. Плавательный бассейн даёт хорошую возможность сельским жителям, молодёжи заниматься, в том числе профессионально, водными видами спорта.

В самом бассейне действуют 10 дорожек. Его длина составляет 25 метров, ширина 16,5 метра. Здесь также есть медицинский пункт, тренажёрный зал, сауна, душевые и другие полезные помещения. Работают инструкторы.

Водноспортивный комплекс построен в рамках реализации республиканской программы «Ауыл – ел бесігі» при поддержке акима области Даниала Ахметова.

– Этот объект позволит нашим детям заниматься плаванием, водным поло и другими видами спорта, – поделился руководитель проекта Ернар Аманов. – Мы надеемся, что в дальнейшем наши земляки, которые будут тренироваться в этом комплексе, будут достойно представлять малую родину на спортивных аренах.

Стоит отметить, что в прошлом году по программе «Дорожная карта занятости» в селе Урджар заасфальтировали 22 улицы, а ещё пять – по программе «Ауыл – ел бесігі». На эти цели из республиканского бюджета было выделено около миллиарда тенге. Успешно реализованы проекты уличного освещения и благоустройства села.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Урджарский район